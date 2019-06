Asus Designo Curve MX38VC, 37,5 pollici curvo in Italia a 1400 euro

Designo Curve MX38VC è il nuovo monitor curvo di Asus dalle dimensioni generose e risoluzione 3840 x 1600 pixel per chi passa molte ore al computer.

Asus ha annunciato l’arrivo sul mercato di Designo Curve MX38VC, un monitor dalle dimensioni generose con tante funzionalità aggiuntive che potrebbero risultare utili nella routine giornaliera in casa o ufficio.

Designo Curve MX38VC è dotato di un pannello curvo 2300R con cornici sottili. Il pannello è un IPS da 37,5 pollici da 3840 x 1600 pixel che garantisce un angolo di visione di 178 gradi e ha un rapporto di aspetto 21:9, una luminosità di 300 cd/m2 e un contrasto di 100.000.000:1 grazie alla tecnologia Smart Contrast dell’azienda taiwanese. Il tempo di risposta è pari a 5 millisecondi.

Il monitor integra casse Harman Kardon ed è dotato di Bluetooth 5.0 per la riproduzione di contenuti audio wireless da dispositivi mobili, con una portata di 10 metri, anche mentre è in modalità standby. Grazie ad Asus AudioWizard, al quale si può accedere tramite il menu a schermo, è possibile scegliere tra quattro impostazioni audio ottimizzate per adattarsi a diversi tipi di contenuti.

Tramite il suddetto menu è possibile inoltre attivare Asus Eye Care, Flicker-Free e Blue Light Filter per un migliore comfort visivo anche dopo lunghe sessioni di lavoro o di gioco passate davanti allo schermo.

La base del monitor è dotata di un caricatore wireless Qi integrato da 15 watt che carica automaticamente i dispositivi compatibili appena li si posiziona sopra di essa. La base è retroilluminata da LED che emettono un bagliore effetto aurora durante la ricarica dei dispositivi.

Dal punto di vista degli ingressi, troviamo una DisplayPort 1.2, una USB C che fornisce fino a 60 watt per la ricarica, due HDMI e un jack audio per microfono e cuffie. Il monitor è disponibile da subito a un prezzo consigliato di 1399 euro.