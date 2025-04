ASUS lancia monitor ROG XG248Q5G-P con refresh a 610 Hz

L'evoluzione dei monitor da gaming raggiunge nuove vette con le ultime proposte di ASUS, che ha recentemente svelato due nuovi dispositivi destinati a ridefinire l'esperienza di gioco per i professionisti degli eSports. La casa taiwanese spinge ancora una volta i limiti della tecnologia di visualizzazione con frequenze di aggiornamento che arrivano fino a 610 Hz, tempi di risposta ultrarapidi e soluzioni innovative per migliorare la qualità dell'immagine durante le sessioni di gioco più intense. Queste nuove proposte si inseriscono nella strategia di ASUS di offrire strumenti sempre più raffinati per i giocatori che competono ad alti livelli, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Il ROG XG32UCG rappresenta la proposta più versatile, con un ampio pannello Fast IPS da 32 pollici che garantisce una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3. La caratteristica distintiva di questo modello è la tecnologia dual-mode, che consente agli utenti di passare rapidamente dalla modalità 4K a 160Hz alla modalità FHD a 320Hz, adattando così le prestazioni del monitor alle esigenze del momento. Con un tempo di risposta di appena 0,3ms e la tecnologia motion picture clear-sync, il dispositivo elimina efficacemente effetti di ghosting e tearing, garantendo un'esperienza visiva fluida e priva di artefatti.

Il vero gioiello della nuova lineup è però il ROG XG248Q5G-P, un monitor da 24,1 pollici che stabilisce nuovi standard in termini di fluidità e reattività. ASUS ha optato per un pannello Super TN specificamente progettato per ridurre al minimo il ritardo di input, pur mantenendo una copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3. La vera rivoluzione si nasconde nella frequenza di aggiornamento, che può raggiungere l'incredibile valore di 610 Hz in modalità overclock, partendo da opzioni già notevoli di 240 Hz e 480 Hz.

Il monitor è dotato di tecnologia a doppia retroilluminazione, una soluzione ingegnosa che riduce la sfocatura in movimento mantenendo livelli di luminosità elevati. A completare il quadro tecnico troviamo un tempo di risposta di soli 0,1 ms e la compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, per un'esperienza di gioco priva di stuttering e tearing.

Non mancano funzionalità avanzate come la tecnologia AI Vision, che regola automaticamente l'immagine quando attivata, e le tecnologie ROG Gaming AI che permettono ai giocatori di abilitare un mirino su schermo e migliorare la qualità delle ombre dinamiche. La connettività è assicurata da porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e un jack audio. ASUS include anche un ampio supporto regolabile che aumenta la versatilità di posizionamento del monitor.

Il ROG XG32UCG offre una connettività completa con porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C e jack audio sul retro, garantendo compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. Per quanto riguarda la disponibilità, il ROG XG248Q5G-P dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo mese a un prezzo di 7.999 RMB, equivalenti a circa 1.100 dollari statunitensi. Questi nuovi monitor si affiancano alle recenti novità ASUS nel campo delle schede madri e dei mini PC NUC, confermando l'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni all'avanguardia per gli appassionati di tecnologia.