ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless, una delle migliori | Test & Recensione

L’avevamo vista al Computex 2023, ora finalmente abbiamo avuto modo di provarla: la ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless vuole essere una delle migliori tastiere gaming e ha tutte le carte in regola per diventarlo. Equipaggiata con un PCB hot swap, switch lineari ROG NX Snow lubrificati di fabbrica, formato 96% che riesce a far stare 104 tasti in meno spazio di una tastiera tradizionale e non solo, la nuova ROG Strix Scope II 96 Wireless riuscirà a entrare nella nostra classifica? Scopriamolo in questa recensione.

Prima di passare alle specifiche, un accenno al prezzo: la tastiera costa attualmente circa 190 euro, molto più di altre meccaniche sul mercato, ma non troppo distante da quello di altri prodotti di fascia altissima e più basso di quello della ROG Azoth, che costa circa 250 euro.

Design e caratteristiche

La ROG Strix Scope II 96 Wireless è, come intuibile dal nome, una tastiera wireless con form factor 96%. Significa che è larga solamente 1cm più di una classica 80%, ma riesce a integrare tutti i tasti, compreso il tastierino numerico. Misura 377 x 131 x 40 mm ed è quindi piuttosto compatta per essere una tastiera che non rinuncia a niente.

La struttura è in plastica nera, con la piastra superiore è in metallo. All’interno sono presenti sia un pad in silicone sia uno strato in schiuma, utili entrambi per avere un suono più corposo quando si digita. I keycaps sono in PBT double-shot.

Sul bordo anteriore trovano posto la porta USB-C per la ricarica (o per usare la tastiera via cavo), il tasto di accensione che permette di scegliere tra connettività Wireless o Bluetooth 5.3 e uno slot per il ricevitore 2,4GHz, che si fissa magneticamente.

In alto a destra è presente un tasto multifunzione con il logo ROG, abbinato a una rotella (differente dal potenziometro che troviamo su altre tastiere). Premendo il pulsante si passa tra quattro modalità: volume, multimedia, illuminazione e, infine, un’opzione personalizzata, configurabile nel software ASUS Armoury Crate. La configurazione in uso è indicata in una piccola striscia posizionata tra il tasto invio e il tastierino numerico, che serve anche a mostrare se sono attivi il blocco numerico, del maiuscolo, dello scorrimento, del tasto Windows e di quello Fn. Oltre a questi, presenti anche i loghi che indicano quale delle tre connessioni Bluetooth è attiva.

In termini di accessori, troviamo un poggiapolsi magnetico in ecopelle, uno strumento per togliere keycaps e switch e una barra spaziatrice a tema ROG. Il poggiapolsi è sufficientemente imbottito e risulta comodo, oltre che facile da pulire.

Esperienza d’uso

La ROG Strix Scope II 96 Wireless è, come anticipato, equipaggiata con switch ROG NX Snow, lineari, lubrificati di fabbrica e con forza d’attuazione 45g e corsa di 1,8mm. Rispetto alla generazione si switch ROG NX, i nuovi Snow hanno un design migliorato per offrire maggior stabilità durante la pressione, che si traduce in un’esperienza di scrittura migliore: all’atto pratico li ho trovato più scorrevoli, stabili e silenziosi.

Il silicone e la schiuma aggiunti da ASUS fanno il loro lavoro e, nel complesso, la ROG Strox Scope II 96 Wireless ha un buon suono, non vuoto come quello di molte altre competitor sul mercato. Non è perfetta, ci sono ancora alcune cose che si possono migliorare (come ad esempio gli stabilizzatori della barra spaziatrice), ma è una delle migliori se la confrontiamo con le altre meccaniche “non custom” presenti sul mercato. Senza contare che, trattandosi di una tastiera con PCB hot swap, è molto facile smontarla per lubrificare anche gli stabilizzatori.

Ho usato la tastiera per diverso tempo, sia per giocare che per scrivere durante la giornata, con risultati soddisfacenti. La tastiera è ben fatta ed è facilissimo scrivervi, grazie ai keycaps ben sagomati e con uno stelo leggermente più corto, che assicura maggior stabilità. Se non siete abituati a usare a lungo tastiere meccaniche, inizialmente potreste affaticarvi prima del previsto durante la scrittura, ma vi abituerete molto presto.

L’esperienza in gioco è anch’essa molto positiva, non c’è praticamente latenza anche quando si è connessi in modalità wireless, i tasti rispondono bene e il tastierino numerico è molto pratico se lo volete usare per registrare macro in gioco. A questo proposito, l’unico neo della ROG Strix Scope II 96 Wireless è proprio il tastierino numerico: potreste metterci un po’ ad abituarvici, dal momento che è più “stretto” di quello che si trova su una classica tastiera 100% e potreste premete il tasto sbagliando andando “a memoria”.

Verdetto

L’ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless si posizionata nella fascia più alta delle tastiere meccaniche gaming, avvicinandosi molto a una custom per appassionati dato che condivide tante delle caratteristiche gli utenti cercano in questi modelli. La connettività wireless è veloce, stabile e comoda, priva di latenza aggiuntiva e che quindi offre un’ottima esperienza di gioco. Il PCB hot swap, i nuovi switch e le ottime caratteristiche danno vita a un prodotto valido e di qualità.

Chi dovrebbe acquistarla? A mio avviso, tutti coloro che cercano una tastiera tuttofare, buona per scrivere testi e per giocare, anche se è limitata sotto alcuni punti di vista, come ad esempio l’unico livello di programmazione disponibile. Se però non vi serve programmare moltissimi tasti, cosa probabile considerando i pulsanti a disposizione su una 96%, questa nuova Strix Scope II 96 Wireless potrebbe fare al caso vostro, a patto che il prezzo non sia un problema: 190 euro sono molti, anche per un prodotto di questo tipo, e non tutti potrebbero essere disposti a spenderli.

​