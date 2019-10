Tastiera gaming | Le migliori di ottobre 2019

Aggiornata a ottobre 2019

Abbiamo aggiornato la nostra guida alla tastiera gaming mantenendo buona parte di quelle che vi abbiamo consigliamo finora, ma inserendo due novità: la Asus ROG Strix Scope, ideale per chi ama gli FPS e i titoli veloci e frenetici, e la SteelSeries Apex Pro, una tastiera molto particolare con switch OmniPoint che permette di regolare la forza d’attuazione di ogni singolo tasto.

Come scegliere la tastiera gaming

La tastiera è una delle periferiche di input più importanti quando si parla di PC. Soprattutto nell’ambito gaming, dove i giocatori si ritrovano spesso a premere i tasti numerose volte, spesso anche più tasti contemporaneamente. Non bisogna aspettarsi di diventare dei giocatori professionisti semplicemente passando da una tastiera gaming a membrana a una meccanica, ma quest’ultima può portare numerosi vantaggi, soprattutto nel lungo periodo.

Col passare degli anni il numero di modelli e versioni disponibili è aumentato a dismisura. Tanti produttori inoltre hanno presentato i propri switch proprietari come Logitech, Razer e più recentemente Roccat, e capire quale sia quello più adatto al proprio utilizzo, rispetto alle alternative già presenti da anni (Cherry MX, Gateron, Khail), può essere molto complicato, soprattutto per chi per la prima volta si avvicina a questo mondo.

Questa guida è stata concepita proprio per facilitare la vita a chi si approccia all’acquisto di una tastiera meccanica, sia che si tratti della prima meccanica, sia per chi vuole passare da un modello base a una tastiera di fascia alta. Ma quali sono i parametri da tenere in considerazione prima dell’acquisto di una tastiera gaming?

Caratteristiche principali di una tastiera gaming meccanica

Prima di iniziare a capire quale sia il modello più adatto alle vostre esigenze, è bene dare un’occhiata alle principali caratteristiche di una tastiera gaming meccanica: