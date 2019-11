Asus, se ti fai un PC Intel con scheda GeForce rimborso fino a 360 euro

Fino all'1 dicembre, Asus offre un rimborso fino a 360 euro a chi acquista tre prodotti insieme: scheda madre e scheda video Asus, e un processore Intel.

Fino all’1 dicembre, Asus offre un rimborso fino a 360 euro a chi acquista un trio di prodotti insieme: scheda madre e scheda video Asus, insieme a un processore Intel. Coinvolti i processori Intel Core e Core X di nona generazione e le motherboard con chipset Z390 e X299, nonché le schede video dotate di GPU Nvidia.

L’offerta è valida acquistando su questi shop: Computer Shop, Computer Valley, Drako, ePrice, Infograf, Next, P&C Computer, PC Hunter, Syspack, Tradeco, VG Informatica, YEPPON e Zetaelle.

Per farvi alcuni esempi, potete acquistare ROG Strix X299-XE Gaming abbinandola a un Core i9-9960X ottenendo un rimborso di 205 euro. Se insieme a queste due soluzioni comprate anche una ROG STRIX RTX 2070 SUPER avete un rimborso aggiuntivo di 35 euro.

Comprando invece una TUF X299 MARK 2 e un Core i9-9980XE ottenete 235 euro. Comprando una ROG STRIX RTX 2080 Ti potete ottenere altri 45 euro. È bene sottolineare che il rimborso per le schede video può essere richiesto solo se acquistata insieme alla scheda madre e al processore.

Nella tabella di seguito il riepilogo dei rimborsi in base agli abbinamenti di schede madre e CPU, mentre più in basso trovate il dettaglio sul cashback delle schede video che raggiunge un massimo di 45 euro. Vi ricordiamo che cliccando sui link che vi rimandano al negozio YEPPON avete un ulteriore sconto esclusivo del 10% su tutti i prodotti Asus.

Passando invece alla fascia mainstream, se acquistate una ROG STRIX Z390-E Gaming insieme a un Core i7-9700KF avrete uno sconto di 90 euro. Abbinando invece una ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi) a un Core i9-9900K, il cashback raggiungerà 125 euro. Anche in questo caso tutti gli abbinamenti sono in tabella e quanto detto per le schede video prima, vale anche in questo caso:

Di seguito il dettaglio del rimborso legato alle schede video. Come già scritto, il rimborso per le schede video può essere richiesto solo se acquistata insieme alla scheda madre e al processore.

Scheda video Cashback ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING 45 € ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING 45 € ROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMING 45 € ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING 40 € ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING 40 € ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING 40 € ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING 35 € ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING 35 € ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING 35 € ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING 25 € ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING 25 € ROG-STRIX-RTX2060S-8G-GAMING 25 € ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING 25 € ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING 25 € ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING 25 €

Potete chiedere il rimborso tra l’11 novembre e il 15 dicembre 2019. Termini e condizioni sono indicate in questa pagina.

