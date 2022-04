Avira Antivirus è un marchio reso noto dalla versione gratuita del proprio antivirus, Avira Free Security, che include diversi strumenti interessanti, oltre all’antivirus in se, come il filtro degli URL dannosi, strumenti di ottimizzazione del PC, una VPN e molto altro. Ma sebbene il motore antivirus sia ottimo, ci sono delle grosse limitazioni, ad esempio i file scaricati e gli allegati alle e-mail non vengono analizzati in automatico, il filtro degli URL funziona solo tramite estensioni del browser e manca il supporto clienti, al di fuori delle risorse disponibili sul sito web ufficiale. Inoltre la versione gratuita della VPN ha un limite di soli 500 MB al mese, rendendola utile solo per i collegamenti occasionali durante ad esempio una trasferta di lavoro.

Le cose si fanno interessanti, invece, passando a uno dei pacchetti a pagamento, ovvero Avira Antivirus Pro, il pacchetto di base Avira Internet Security, una suite intermedia e Avira Prime il pacchetto top di gamma. In definitiva, i pacchetti più interessanti sono proprio Free Security e Avira Prime, poiché il primo è in grado di soddisfare abbastanza bene le esigenze di base degli utenti standard, mentre la suite Prime offre molte funzioni in più rispetto agli altri due livelli a pagamento, rendendoli quasi superflui facendo un rapporto prezzo-funzionalità.

Piani e prezzi

Avira Free Security

Avira Free Security, il pacchetto gratuito del marchio tedesco, è sorprendentemente funzionale. Offre diverse tecnologie di protezione, ed è in grado di rispondere adeguatamente anche ai malware più recenti. Le estensioni per browser garantiscono l’esclusione dei siti pericolosi e di phishing, e sono disponibili per Chrome, Firefox, Edge e Opera. La suite include un password manager che vi aiuta a gestire, creare e memorizzare le vostre password sicure, una VPN molto basilare e con un limite di traffico di 500 MB al mese e un programma per la gestione degli aggiornamenti software che rileva e installa gli update delle applicazioni mancanti.

Purtroppo, il rovescio della medaglia, è che mancano alcune caratteristiche importanti: innanzitutto, gli allegati e-mail e i file scaricati non vengono sottoposti a scan automatico. Un bel problema, se un file a rischio riesce a intrufolarsi nel sistema. Inoltre, le minacce su Internet vengono bloccate solo a livello di browser e non di rete. E sebbene altri prodotti gratuiti garantiscano queste caratteristiche, c’è da dire che l’ottimo motore di Avira riuscirà a individuare qualsiasi minaccia che si attivi nel sistema oppure in fase di scansione.

Un altro aspetto da tenere conto è che la versione gratuita di Avira Antivirus non include la protezione avanzata dal ransomware. Le minacce esistenti verranno comunque rilevate, ma il livello di protezione non è paragonabile alle versioni a pagamento.

C’è anche da segnalare che alcuni dei problemi rilevati dalle scansioni smart, così come gli update mancanti, rinviano inevitabilmente a un paywall: se volete risolvere le criticità riscontrate o installare i driver, vi verrà semplicemente richiesto di fare l’upgrade a una versione a pagamento. Dunque abbiamo un programma appesantito da delle funzioni che non saranno utilizzabili se si intende restare sulla versione free, un vero peccato.

L’interfaccia è comunque semplice e funzionale, e le scansioni programmabili sono comode: potrete decidere quali cartelle e unità analizzare e molto altro. Purtroppo le funzioni più avanzate sono a esclusivo appannaggio degli utenti paganti, ma il livello di protezione di base dovrebbe essere più che sufficiente per gli utenti con requisiti non elevati.

Infine, manca un firewall interno, e l’opzione presente sul pannello dell’interfaccia consente di attivare e disattivare quello di Windows.

In generale, se vi interessa solo la protezione di base e vi accontentate di filtrare gli URL dannosi da browser e non al livello di sistema, Avira Free Security può essere un prodotto interessante, pur con le suddette limitazioni.

Avira Antivirus Pro

Avira Antivirus Pro è il pacchetto a pagamento di base dell’azienda. La sua installazione ha un impatto moderato sulle prestazioni del sistema, con 13 nuovi processi da gestire, però risulta molto stabile e solido. Eventuali tentativi di manomissione non riusciranno a disabilitare il motore di protezione.

L’interfaccia è stata rivista e corretta, e ora risulta più funzionale, con un accesso rapido e intuitivo a tutte le funzioni offerte, fra cui il password manager, la VPN, gli strumenti di ottimizzazione e così via. Le scansioni sono altrettanto facili da avviare e sono configurabili in diversi modi: dalle scansioni rapide per individuare malware, problemi di rete e di prestazioni, come cookie, file spazzatura, entità di registro nulle e così via, alle scansioni personalizzate, che vi consentono di scegliere le cartelle da analizzare, con opzioni predefinite per Documenti, unità rimovibili, cartelle di Windows ecc. La scansione completa, invece, consente di effettuare un’analisi approfondita, ma può richiedere anche mezz’ora, a seconda della quantità di dati da esaminare.

Nella finestra principale del programma sono integrati anche gli altri strumenti che appartengono al livello free, con l’integrazione di Phantom VPN, la virtual private network di Avira, che per la versione Antivirus Pro offre 1 GB di traffico al mese, ancora troppo poco per i nostri gusti.

Parlando di protezione, nei test di AV-Comparatives e di altre organizzazioni indipendenti, Avira si colloca in una fascia media in termini di capacità di protezione: ciò non significa che si tratta di un pessimo antivirus ma solo che, oggettivamente, altri brand performano meglio. In ogni caso, Avira ha una percentuale di blocco delle minacce di tipo zero-day del 98,9%, dunque si tratta di un risultato positivo. Lo stesso si può dire del sistema anti-phishing, con un punteggio del 91%.

Gli strumenti per la privacy includono le estensioni ad-blocker per Chrome, Edge, Firefox e Opera, nonché un programma per l’eliminazione definitiva dei file. C’è anche un browser protetto, che però si basa su Opera, dunque non è stato realizzato appositamente e non è isolato come i tool di altri marchi.

La sezione dedicata alle prestazioni offre diverse opzioni, tuttavia è sempre il livello free, pertanto gestisce solo le operazioni più comuni di pulizia e ottimizzazione. Per qualcosa di più completo, occorre passare al livello successivo.

Avira Internet Security

Il pacchetto Avira Internet Security include Avira Antivirus Pro, Software Updater Pro e Password Manager Pro. Quest’ultimo offre le funzioni di base che potete aspettarvi da un password manager, mentre Software Updater Pro gestisce gli aggiornamenti per vari programmi, fra cui .NET, Acrobat Reader, CCleaner, Google Chrome, Firefox, IrfanView, Java, Opera, Paint.net, TeamViewer, VLC Media Player e gli aggiornamenti di Windows. Gli aggiornamenti vengono scaricati e installati in automatico, ma se non vi piace potete impostare i check manuali o disinstallare il modulo. Questo aspetto è particolarmente utile: essendo una suite modulare, potrete scegliere di tenere solo i moduli che vi interessano di più.

Purtroppo questi extra non giustificano più di tanto l’esistenza del pacchetto, specialmente perché mancano dei componenti essenziali come il firewall e ulteriori livelli di protezione di rete. Se proprio volete essere clienti di Avira a tutti i costi, allora l’ultimo tier potrebbe essere quello fatto per voi.

Avira Prime

Avira Prime è il pacchetto top-tier di Avira. I suoi punti di forza sono le app Android e iOS, e una licenza che copre fino a 5 dispositivi. Inoltre avrete l’accesso illimitato a Phantom VPN Pro, che da solo costa 10 dollari al mese.

System Speedup Pro è ricco di funzionalità e farà la gioia degli utenti più esperti, dato che difficilmente troverete un livello di completezza paragonabile, anche in tool a pagamento di marchi specializzati. Ad esempio, si è rivelato più efficace di CCleaner nella pulizia del sistema. Inoltre lo strumento di ottimizzazione dell’avvio vi avverte in caso di cambiamenti nei tempi di boot, consentendovi di configurare dettagliatamente quali programmi avviare e quali no all’avvio del sistema. Infine, vi offre la possibilità di individuare file duplicati, c’è uno strumento per annullare le ultime operazioni, sistemi di deframmentazione, ottimizzazione per il gaming e molto altro. Difficilmente troverete un pacchetto più completo di System Optimizer Pro.

La VPN offre 50+ posizioni, diverse città USA, il supporto al P2P, un kill switch su Windows, il blocco degli URL dannosi, l’avvio automatico in caso di connessione a reti wireless, app desktop e mobili, nonché un’estensione per Chrome.

Abbiamo riscontrato che la VPN non sblocca BBC iPlayer, ma ci ha permesso di accedere a Netflix USA e Amazon Prime Video. E sebbene non offra opzioni dettagliate come altri provider specializzati, resta una buona VPN che potrebbe tornarvi utile e che aggiunge un certo valore alla suite.

Conclusione

I pacchetti Avira non offrono alcuni componenti essenziali di altre suite di sicurezza, come il firewall, il filtro antispam, il controllo genitori e il backup: se questi elementi sono fondamentali per voi, dovrete guardare altrove.

Detto questo, il motore antivirus è ottimo e se vi interessano la VPN, la suite Speedup e gli altri strumenti, potrebbe valere dare una possibilità al pacchetto Prime.

In alternativa, il pacchetto Free è abbastanza interessante, se non avete esigenze particolarmente complesse.