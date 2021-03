Antivirus | I migliori di marzo 2021

La pandemia e il ricorso estensivo a soluzioni di lavoro, formazione e consulenza in remoto ha dato una notevole spinta all’uso dell’informatica e di soluzioni telematiche anche in un paese, come l’Italia, in cui l’adozione di questi strumenti era particolarmente arretrata. Al contempo le minacce alla sicurezza digitale e degli internauti sono numerose e in costante aumento, soprattutto ora che una parte del quotidiano di tutti noi si è trasferito online.

Queste minacce sono estremamente eterogenee e provengono dalle fonti più svariate: virus informatici, phishing, trojan e malware sono solo la punta dell’iceberg. A questi si aggiungono i tantissimi casi di cattivo utilizzo dei nostri device, come la tendenza ad accumulare dati senza backup, non pulire le memorie temporanee e le cache dei software, l’uso di software non aggiornati – se non addirittura “falsi”, cioè crackati.

Fortunatamente le soluzioni per manutenere, ripulire e difendere i nostri computer e device informatici sono numerose, si adattano alle esigenze più svariate e a ogni costo. In questa guida analizzeremo le migliori suite disponibili online, soluzioni che sono caratterizzate dall’essere “all inclusive” e al non limitarsi, come software di default come Windows Defender, alla sola protezione dai virus.

Come scegliere un Antivirus

Tra le caratteristiche principali dei software che abbiamo analizzato, e che vi consigliamo, vi sono la protezione senza causare conflitti con altri programmi installati sul computer, come nel caso di altre suite per la sicurezza oppure di altri software che intervengono sui registri di sistema.

La protezione dei processi dell’antivirus dai “termina attività” indesiderati: molti malware sono progettati per sfruttare i punti deboli di un antivirus e cercando di disattivarlo e sfruttarne eventuali eccezioni. I software che abbiamo provato impediscono che ciò accada senza il consenso dell’utente. Forniscono una protezione costantemente aggiornata. Poiché le minacce informatiche si evolvono continuamente, anche gli antivirus devono farlo: un buon antivirus si aggiorna spesso, anche più volte al giorno, senza influire sulle prestazioni del nostro PC. Infine, riteniamo che sia necessario che il software preveda delle scansioni di sicurezza automatiche. Un antivirus affidabile agisce automaticamente e preventivamente, permettendo di programmare e/o indicando in quali casi effettuare delle scansioni senza che l’utente debba lanciarle (ad esempio: quando il computer è inattivo).

Inoltre abbiamo considerato che un buon prodotto di sicurezza non possa più limitarsi esclusivamente alla protezione. Un antivirus deve includere anche la protezione dei firewall, plug-in ed estensioni per browser per prevenire i tentativi di crimini e frodi informatiche, sistemi che blocchino i ransomware e i malware. Un plus importante sono gli strumenti aggiuntivi, come l’accesso a una VPN contro il monitoraggio e la censura oppure strumenti per la pulizia e la manutenzione del PC, i cd. cleaner. Non solo: molte suite di sicurezza includono strumenti aggiuntivi, come software di raccolta password, spazio di archiviazione crittografato in sicurezza nel cloud, strumenti per il controllo parentale e così via.

Un altro aspetto da considerare è che gli antivirus sono programmi che richiedono parecchie risorse per operare. Anche se tutte le aziende del settore lavorano alacremente per minimizzare l’impatto dei loro prodotti sul vostro computer, se il vostro computer non è particolarmente performante vi suggeriamo di tenere in considerazione le performance.

Infine c’è un ultimo punto da considerare: un buon prodotto di sicurezza deve essere facile da usare sia per gli utenti esperti che per gli utenti occasionali. Un’interfaccia utente chiara, un’ottima organizzazione degli strumenti a vostra disposizione ed eventuali pop-up di aiuto, oppure la possibilità di contattare gli sviluppatori, sono bonus aggiuntivi che danno maggior valore al vostro acquisto.

Gli antivirus gratuiti sono una soluzione di base che non basta più, soprattutto oggi che l’uso e le ore al computer sono molto aumentate. Inoltre i software che ti proponiamo sono disponibili anche su device mobili e prevedono l’installazione su dispositivi multipli, quindi consentono di dividere l’acquisto con i propri familiari e anche amici.

Da cosa ci protegge un Antivirus

Un buon antivirus include diversi livelli di sicurezza per proteggerti dalle moderne minacce informatiche. Ciò significa che dev’essere efficace sia contro i malware tradizionali, sia contro I ransomware: questi possono provocare danni peggiori di un virus convenzionale. Ecco le principali minacce da cui dovrebbe proteggerti un antivirus: