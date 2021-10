Avvistate le prime schede madri ASUS Z690

Il rivenditore canadese PC Canada ha inserito nel proprio listino nove schede madri ASUS Z690 per l’imminente dodicesima generazione di processori Alder Lake di Intel. Tuttavia, facciamo presente che i prezzi potrebbero essere solo dei placeholder. Alder Lake è basato su una piattaforma completamente nuova, che comprende schede madri con chipset Intel serie 600 e memorie DDR5. Al momento del lancio, i produttori di schede madri renderanno disponibili sul mercato i loro prodotti basati su Z690, mentre quelli con chipset di fascia più bassa arriveranno in un secondo momento.

Se i primi listini dei rivenditori statunitensi si riveleranno veritieri, il Core i5-12600KF, che è il chip più economico della serie K di Alder Lake, partirà da 260$. Per fare un confronto, un kit di memoria standard DDR5-4800 da 32GB (2×16 GB) viene venduto a circa 300 dollari. Di conseguenza, anche senza la scheda madre, l’archiviazione o la scheda grafica, una configurazione Alder Lake di fascia media costa già oltre 550 dollari. Naturalmente, c’è anche la possibilità di acquistare una motherboard Z690 con supporto DDR4, che potrebbe potenzialmente mitigare il costo complessivo.

Motherboard Prezzo Supporto Memorie Asus ROG Maximus Z690 Hero $599 DDR5 Asus ROG Strix Z690-F $401 DDR5 Asus ROG Strix Z690-A $350 DDR5 Asus Prime Z690-A $306 DDR5 ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 $294 DDR5 Asus Prime Z690-P WiFi $255 DDR5 Asus Prime Z690-P WiFi D4 $243 DDR4 Asus Prime Z690-P $231 DDR5 Asus Prime Z690-P D4 $222 DDR4

Ad ogni modo, la differenza di prezzo tra DDR4 e DDR5 con la stessa scheda madre non sembra essere molto significativa. Ad esempio, la Prime Z690-P costa solo 9$ in più rispetto alla Z690-P D4, mentre la Prime Z90-P WiFi appena 12$ in più rispetto alla Prime Z90-P WiFi D4. A quanto pare, il potenziale risparmio proviene dalla memorie stesse piuttosto che dalla scheda madre.

Sfortunatamente, non sono state avvistate in vendita altre memorie DDR5 oltre al kit DDR5-4800 da 32GB (2×16 GB) di TeamGroup, venduto a 310,99$ su Amazon e Newegg. Dovremo aspettare fino al lancio ufficiale di Alder Lake per verificare la differenza di prezzo tra i kit di memoria DDR4 e DDR5. Di default, Alder Lake viene fornito con il supporto per le memorie DDR5-4800 e DDR4-3200, quindi sarà ancora più interessante valutare il chip ibrido con entrambi i formati di memoria per misurare gli eventuali vantaggi portati dalle DDR5.

Tornando alle schede madri Asus Z690, la ROG Strix Z690-A a 350$ potrebbe essere l’opzione più interessante per i giocatori, mentre il prezzo sale fino a 599$ per la ROG Maximus Z690 Hero. Non è affatto consolante per i futuri possessori di Alder Lake, dato che Hero è praticamente il modello entry-level della famiglia ROG. Se i prezzi di PC Canada si riveleranno veritieri, per i modelli di fascia alta, come Formula o Extreme, sarà necessario sborsare un quantitativo di denaro piuttosto ingente.