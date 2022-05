Banana Pi ha già reso lanciato diversi Single Board Computer che si propongono come valide alternative alla popolare serie di prodotti Raspberry Pi. Recentemente, l’azienda ha pubblicato le immagini che ritraggono un render di Banana Pi BPI-CM4 che, come dice il nome stesso, sarà un rivale di Raspberry Pi Compute Module 4.

Il cuore del dispositivo è il SoC Amilogic A311D, che integra un processore quad core ARM Cortex-A73 e un dual core ARM Cortex-A53, oltre alla GPU ARM G52 MP4 (6EE), lo stesso usato anche su Banana Pi BPI-M2S. Purtroppo, non sono state rese note le frequenze di funzionamento, ma probabilmente offrirà prestazioni più elevate rispetto al BMC2711 di Raspberry Pi CM4. Per il resto, BPI-CM4 può essere equipaggiato con un massimo di 4GB di RAM, fino a 128GB di memoria eMMC per lo storage e dispone di un’uscita HDMI (tramite scheda carrier), una scheda di rete Wi-Fi 5/6, un connettore Ethernet e PCie (questi ultimi due anch’essi via scheda carrier).

Photo Credit: Banana Pi

Photo Credit: Banana Pi

Banana Pi BPI-CM4 presenta inoltre lo stesso doppio connettore per il collegamento alla scheda carrier che ritroviamo in Raspberry Pi CM4, il che suggerisce che dovrebbe essere fisicamente compatibile con i prodotti realizzati per il suo diretto concorrente.

Hardware a parte, il software rimane un aspetto assolutamente da non sottovalutare. La community di appassionati che utilizzano Raspberry Pi per i propri progetto è davvero vastissima e, ovviamente, i file open source messi a disposizione non sono direttamente compatibili con Banana Pi. Quest’ultimo, in ogni caso, può contare sulla disponibilità di varie distro Linux e Android, tra cui Ubuntu, Debian e Raspbian.

Render e specifiche (parziali) a parte, Banana Pi non ha diffuso né una presunta data d’uscita né un eventuale prezzo. Non ci resta che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti a riguardo.