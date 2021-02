Bitcoin gratis su Discord? È solo una truffa!

La nota compagnia Kaspersky ha pubblicato recentemente sul proprio blog un articolo interessante nel quale vengono messi in guardia gli utenti su una truffa attualmente in corso su Discord, applicazione utilizzata soprattutto dai videogiocatori, ma ormai in uso anche per parlare di argomenti di carattere generale. Uno di questi riguarda il mondo delle criptovalute e proprio qui alcuni malintenzionati hanno messo in atto un raggiro molto pericoloso.

Credit: Kaspersky

Infatti, sembra che alcune persone siano state contattate promettendo loro BitCoin o Ethereum in cambio della registrazione presso una nuova piattaforma di trading. All’apparenza, il sito su cui si viene indirizzati sembra davvero legittimo e ricco di tutte quelle funzioni che ci si aspetta di trovare su un portale del genere, con tanto di layout adattivo, un design accattivante, informazioni sui tassi di cambio ed altro ancora. Inoltre, in fase di registrazione vengono richieste molteplici informazioni in modo da superare con successo il controllo di identità ed abilitare addirittura l’autenticazione a due fattori. Fin qui, sembra tutto assolutamente credibile e gli utenti accettano di buon grado di effettuare un piccolo deposito per verificare che sia tutto in ordine.

I problemi, tuttavia, iniziano quando si prova a spostare il “premio” ricevuto per la registrazione nel proprio wallet personale. Infatti, risulterà impossibile effettuare l’operazione. A questo punto, i malintenzionati che hanno creato questa truffa sosterranno di aver bisogno di una ricarica, il cui ammontare, ovviamente, andrà perso per sempre.

Credit: Kaspersky

Oltre all’evidente intenzione di estorcere monete virtuali a coloro che cadranno nell’inganno, appare ragionevole pensare, a fronte del gran numero di dati immessi, compresi documenti di identità con tanto di foto, che il secondo fine dei truffatori è quello di raccogliere il maggior numero di informazioni personali possibili per poi rivenderle magari sul dark web. Kaspersky consiglia di non fidarvi mai degli sconosciuti, soprattutto se promettono di regalarvi del denaro, e, soprattutto, verificare prima di tutto l’autenticità e sicurezza di un sito prima di inviare foto e dati personali.