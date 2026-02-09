Avatar di Ospite CPU Hero #696 0
688 euro di media per truffa... e poi ci stupiamo che la gente ci casca
Avatar di Ospite Pwn Ace #170 0
ah quindi quando segnalo quegli annunci palesemente falsi con la faccia di briatore, meta semplicemente li nasconde dalla libreria pubblica invece di bloccarli. fantastico
Avatar di Xpander 44
Avatar di Xpander 44
688€ x farti desistere dall usare i social è l’affare del secolo. Un investimento iniquo considerando il tempo in piu che avresti da spendere in modo sicuramente migliore.
Mi correggo: investimento “ridicolo”, non “iniquo”
