C'è un nuovo modo per installare Windows 11 su PC non supportati

Un nuovo software chiamato Flyby11 permette di aggirare i requisiti di sistema per l'installazione di Windows 11 24H2. L'app, sviluppata dal programmatore Belim, sfrutta un metodo di aggiornamento basato sulla versione Server di Windows per bypassare i controlli su CPU, TPM e Secure Boot.

Flyby11 si basa sullo stesso principio utilizzato nella versione 4.6 beta di Rufus, il famosissimo programma per la creazione di supporti USB avviabili. Entrambe le app permettono di installare Windows 11 24H2 su hardware non ufficialmente supportato, come PC più datati privi di TPM, o con processori non compatibili.

Neowin / Belim

Il funzionamento di Flyby11 è molto semplice: l'app sfrutta una caratteristica del processo di installazione di Windows Server, che a differenza della versione standard di Windows 11 non effettua la maggior parte dei controlli di compatibilità hardware.

L'app offre due metodi per aggirare i requisiti: quello nativo raccomandato dall'autore, che utilizza il metodo Server Setup per un aggiornamento in-place a Windows 11, e un secondo metodo basato su modifiche al Registro di sistema introdotte da Rufus.

Flyby11 è disponibile gratuitamente su GitHub, ma essendo un'app non firmata potrebbe essere segnalata come sospetta da Microsoft Defender. Gli sviluppatori consigliano di testarla in un ambiente virtuale prima dell'uso su sistemi reali.

È importante notare che, come altri metodi di bypass, Flyby11 non funzionerà con CPU molto vecchie, prive delle istruzioni SSE4.2 e PopCnt. L'app rappresenta comunque un'opzione interessante per chi desidera provare Windows 11 24H2 su hardware non ufficialmente supportato.