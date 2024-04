Chipset che si rompono, MSI fa mea culpa: sostituirà le schede madri difettose

In seguito alle lamentele degli utenti protrattesi per mesi, riferite a problemi con le schede madri MSI Z790 che causavano mancato avvio o fallimenti ripetuti durante il POST (Power On Self-Test), MSI ha finalmente rilasciato una dichiarazione che conferma le ipotesi avanzate dal YouTuber Joshi Repair. Secondo quanto riferito, alcune unità di MSI Z790 Tomahawk WiFi presentavano crepe sul chipset PCH (Platform Controller Hub) a causa di difetti di fabbricazione.

MSI ha da subito preso provvedimenti, identificando come causa del problema il design della vite del dissipatore del chipset precedentemente utilizzato. È stata introdotta una versione migliorata del design della vite del dissipatore nel processo produttivo, il che ha risolto i problemi riscontrati nelle unità precedentemente affette da tale difetto. MSI invita i clienti a contattare il centro servizi MSI regionale più vicino per avviare il processo di RMA (Return Merchandise Authorization) per la sostituzione di una scheda madre Z790 con PCH difettoso.

L'azienda ha espresso un impegno verso l'alta qualità e responsabilità per i propri prodotti, assicurando che i clienti affetti da queste problematiche possano ricevere con prontezza una sostituzione del prodotto.

Sebbene MSI abbia ricevuto apprezzamenti per la sua risposta alla situazione dopo che il problema è stato diffusamente coperto dai media, è importante sottolineare come alcuni utenti avessero segnalato problemi con le schede video Z790 Tomahawk WiFi su piattaforme come Reddit già nove mesi fa. Ad esempio, un utente Reddit, encephalophiliac, ha riportato di aver ricevuto da Newegg una Z790 Tomahawk WiFi nuova di zecca che non si accendeva. Dopo l'ispezione, l'utente ha scoperto una crepa sul PCH dopo aver rimosso il dissipatore, portando alla necessità di richiedere una sostituzione tramite RMA, solo per ricevere poi un’altra unità non funzionante.

Nonostante MSI non abbia specificato il numero esatto delle schede madri Z790 spedite con il difetto nel design della vite del dissipatore, si ipotizza che le unità affette possano essere nell'ordine delle centinaia. La conferma di problemi riguarda specificamente le schede madri Z790 Tomahawk WiFi, e non sono state menzionate altre SKU della linea Z790 che potrebbero essere interessate.

MSI ha individuato e implementato una soluzione al problema nelle sue linee di produzione, offrendo ai clienti negli Stati Uniti la possibilità di iniziare il processo di RMA per le motherboard difettose attraverso il sito di MSI Service and Support.

Analizzando quanto accaduto possiamo dire che l'identificazione e la risoluzione del difetto nei prodotti Z790 di MSI dimostrano l'impegno dell'azienda nel mantenere elevati standard di qualità e nel garantire la soddisfazione del cliente. La tempestiva comunicazione e la disponibilità alla sostituzione testimoniano una gestione responsabile del post-vendita, aspetto sempre più rilevante nell'industria tecnologica di oggi.