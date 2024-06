Come fare il download di Office gratis

Fare il download di Office gratis è possibile e in questa guida vi mostreremo tutti i modi legali per scaricarlo e installarlo. Microsoft Office è la suite di applicazioni che copre tutti i compiti tipicamente d'ufficio (e non solo), dalla stesura di testi alla realizzazione di presentazioni, senza dimenticare la creazione di fogli di calcolo, la gestione di database o la progettazione di materiali unici e originali.

La suite Office, infatti, è composta da varie applicazioni, ognuna destinata a uno specifico compito: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher e Outlook. Microsoft Office è un prodotto commerciale e, come tale, va acquistato prima di poterlo utilizzare. Tuttavia, è anche possibile scaricarlo gratuitamente e in questo articolo vi spiegheremo come farlo.

Come scaricare Office gratis

Per scaricare subito Office gratis, non dovrete fare altro che visitare il sito ufficiale Microsoft relativo al servizio Microsoft 365 e cliccare sul link "Prova gratis per 1 mese". Dopodiché sarà necessario accedere con il proprio account Microsoft, scegliere un metodo di pagamento tra carta di credito (o debito) e PayPal e confermare l'acquisto. Facciamo presente che, in questa prima fase, non verrà fatto alcun addebito, ma il denaro vi verrà sottratto solo al termine del mese di prova.

A questo punto, avrete il vostro mese di prova del piano Microsoft 365 Family che, se deciderete di continuare, vi costerà 99€ all'anno, consentendovi di scaricare e utilizzare tutte le applicazioni del pacchetto Office (disponibile per i sistemi operativi macOS e Windows) su un massimo di sei dispositivi, nonché usufruire di 6TB di spazio di archiviazione nel cloud per accedere ai documenti indipendentemente dalla vostra posizione. Inoltre, segnaliamo che è possibile usare il pacchetto Office gratis direttamente tramite Office Online, sebbene questa soluzione introduca alcune limitazioni e necessiti di una connessione costante.

Sottoscrivere un abbonamento presenta indubbiamente lo svantaggio di dover essere rinnovato, costringendo l'utente a sborsare ogni anno una certa somma di denaro per continuare a utilizzare i programmi. Rinnovo dopo rinnovo, la soluzione scelta inizialmente per scaricare il pacchetto Office gratis si rivela in realtà più costosa della versione a pagamento. A questo problema c'è una soluzione: acquistare una licenza Office perpetua che vi permetterà di usare i programmi senza alcun limite di tempo e senza ulteriori esborsi di denaro.

Sul web è possibile trovare tante offerte di licenze software anche a prezzi convenienti, ma bisogna stare attenti. Spesso offerte troppo basse sono indice di licenze illegali, oppure fanno leva sul prezzo basso per invogliare gli utenti all'acquisto, ma il file di installazione del pacchetto potrebbe nascondere virus, ransomware, malware, trojan, che possono rubare i vostri dati.

Per questo motivo, noi vi suggeriamo di acquistare le product key solo su uno degli shop più affidabili online, Mr Key Shop.

Se pensate che acquistare una licenza sia costoso è perché non conoscete Mr Key Shop, lo shop online di licenze digitali 100% originali in offerta. Su Mr Key Shop è possibile acquistare sistemi operativi Windows (dai più recenti Windows 11 e Windows 10 fino a Windows 7 e 8.1), i pacchetti Microsoft Office, i migliori antivirus in commercio (Avast, Bitdefender, McAfee, Kaspersky, Norton, ESET) e le VPN più sicure (AVAST SecureLine VPN oltre a NordVPN e HMA VPN, prossimamente disponibili). Sul sito potete acquistare Microsoft Office scegliendo tra le licenze per Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019 e Office 2021 e Office per Mac, tutte in diverse versioni e a prezzi concorrenziali, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di utente.

Su Mr Key Shop, le product key sono vendute a un prezzo vantaggioso, anche fino al 70% in meno rispetto allo store Microsoft. La spedizione delle licenze è digitale, sono consegnate via e-mail pochi secondi dopo l’acquisto, insieme a istruzioni chiare per una facile attivazione, quindi non ci sono spese di spedizione e questo si traduce in un bel risparmio.

Con quello che risparmierete, potete pensare di acquistare un antivirus in offerta o, se avete i requisiti, una licenza per Windows 11 Pro per completare l’upgrade del vostro PC.

Mr Key Shop è uno store affidabile, come dimostrato dal punteggio di 4,9 su 5 con il 93% di recensioni di grado "eccezionale" su TrustPilot. Mr Key Shop accetta molteplici forme di pagamento sicure, tracciate e certificate, a partire dalle carte di credito fino ad arrivare a PayPal, Amazon Pay, Apple Play e Google Pay.

In caso di problemi, potrete contare su un servizio clienti con assistenza specializzata e gratuita sia in italiano che in inglese.

Infine, l’azienda è al 100% Eco-Friendly, in quanto non genera emissioni di gas nocivi (dato che la spedizione degli articoli avviene esclusivamente in formato digitale) e non produce inquinamento da imballaggi.

Come attivare Office

Come avrete capito, per comprare una licenza di Office “genuina” al 100% e garantita presso un rivenditore fidato, vi suggeriamo di rivolgervi a Mr Key Shop, portale sul quale potete acquistare licenze per Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019 e Office 2021 a prezzi davvero convenienti. A differenza dei prodotti antivirus, per i quali è previsto il rinnovo annuale e/o biennale, le licenze Office presenti sul sito sono valide a vita.

Una volta ricevuta la vostra licenza via e-mail, avrete tutto ciò che vi serve per scaricare e attivare Office in modo semplice e sicuro:

andate sul sito di setup di Office , cliccate su “accedi” e inserite le credenziali del vostro account Microsoft;

, cliccate su “accedi” e inserite le credenziali del vostro account Microsoft; per scaricare il file di installazione di Office inserite la product key che avete acquistato da Mr Key Shop e cliccate su "avanti";

che avete acquistato da Mr Key Shop e cliccate su "avanti"; dopo aver scaricato il file fate doppio click sul file di installazione appena scaricato e seguite le istruzioni della procedura guidata ;

; per attivare il pacchetto Office sarà sufficiente avviare una qualsiasi delle applicazioni contenute nella suite e seguire le istruzioni a schermo.

Se volete scaricare Office per Mac la procedura da seguire è praticamente identica a quella appena descritta per PC.

La procedura, di per sé molto semplice, diventa ancor più facile se decidete di acquistare il codice di attivazione per Office su Mr Key Shop: riceverete direttamente via e-mail il link da cui scaricare il file ISO ufficiale e potrete procedere all’installazione e all’attivazione senza bisogno di accedere ad alcun sito.

Scaricare Office: requisiti di sistema

Prima di scaricare una qualunque versione di Microsoft Office è importante verificare che il vostro computer soddisfi i requisiti minimi di sistema previsti per l’uso della suite.

Per installare Office 2021 su un computer con sistema operativo Windows 10, ad esempio, sarà necessario un processore da 1,1 GHz o in versione superiore dual core, almeno 4GB di memoria RAM e 4GB di spazio di memoria interna. A sua volta, per scaricare Office per Mac, i requisiti minimi previsti sono un processore Intel o Apple Silicon, 4GB di RAM e spazio di archiviazione disponibile per almeno 10 GB. Sullo store di Mr Key Shop potete verificare i requisiti minimi richiesti per la vostra versione leggendo la scheda prodotto prima dell’acquisto.

Facciamo presente che Office 2013 a breve non sarà più supportato da Microsoft, in quanto terminerà il suo ciclo vitale il prossimo aprile e di conseguenza non sarà più aggiornato né esisterà la pagina per il download sul sito Microsoft. Inoltre, Office 2010 già non è più supportato e la pagina di download non è più disponibile Se per qualsivoglia esigenza siete interessati a versioni non più supportate, dovrete necessariamente rivolgervi a un fornitore come Mr Key Shop per ottenere il file di installazione in modo sicuro e garantito.