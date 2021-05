Computex 2021: Teamgroup punta forte su memorie DDR5, SSD e SD

Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Teamgroup, in occasione del Computex 2021, ha annunciato il suo nuovo modulo di memoria DDR5 della gamma ELITE da 16GB, che funzionerà alla frequenza di 4.800MHz. La tensione di esercizio è stata ridotta da 1,2V a 1,1V rispetto al precedente modello DDR4, mentre la velocità di trasferimento dati è aumentata da 4.800Mb/s a 5.200Mb/s, consentendo una riduzione del 10% a livello di consumo energetico. Inoltre, la nuova memoria DDR5 viene fornita con ECC on-die per correggere automaticamente gli errori e migliorare significativamente la stabilità del sistema. Il team T-FORCE, rivolgendosi alle piattaforme Intel e AMD HEDT (desktop di fascia alta), ha anche lanciato T-FORCE XTREEM ARGB DDR4-3600MHz CL18-22-22-42, kit composto da otto moduli ad altissima capacità da 256GB (8×32 GB).

Passando ai dispositivi di archiviazione, l’SSD T-FORCE CARDEA A440 PCIe4.0 è il primo del settore a incorporare due dissipatori di calore brevettati, combinando i vantaggi di un heatsink in alluminio a quello di uno in grafene ultrasottile. Il team di ricerca e sviluppo di T-FORCE ha creato i dissipatori di calore dell’SSD CARDEA Ceramic C440 con innovativi materiali ceramici aerospaziali. I dissipatori di calore in ceramica non solo forniscono un migliore raffreddamento (alti watt di dissipazione, nessun accumulo di calore e dissipazione diretta del calore), ma sono anche sottili, leggeri e resistenti alle interferenze elettromagnetiche, alle alte temperature e agli shock termici. Il dissipatore di calore del C440 è solo di circa 1mm, il che elimina molti problemi di installazione strutturale.

Inoltre abbiamo l’SSD MP34Q M.2 PCIe, equipaggiato con le più recenti memorie flash 3D QLC e che offre fino a ben 8TB di spazio di archiviazione pur presentando un fattore di forma ridotto. Oltre ad avere una velocità di trasferimento di oltre 3.000MB/s, l’SSD MP34Q M.2 PCIe ha un basso consumo energetico, resistenza ai terremoti e silenziosità, rendendolo la scelta migliore per SSD ad alta capacità e prestazioni.

Oltre ad avere una varietà di specifiche in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di applicazioni, i prodotti di Teamgroup attribuiscono grande importanza anche alle velocità di lettura/scrittura. Saranno commercializzati modelli di grande capacità (1TB) per le famose linee di prodotti GAMING A2 CARD e GO 4K Micro SDXC UHS-I.