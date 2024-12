Usi sempre lo stesso PC? Questo SSD portatile magnetico ti semplifica la vita

Gli SSD portatili sono strumenti sempre più diffusi grazie alla loro velocità e praticità, ma MSI DATAMAG introduce un'innovazione che lo rende unico nel suo genere. Pensato per chi utilizza spesso lo stesso PC, questo SSD da esterno si distingue per la sua base magnetica, che permette di agganciarlo facilmente a qualsiasi superficie metallica, come la scocca di un laptop o una scrivania con supporti magnetici. Un'idea semplice ma geniale per avere sempre a portata di mano i dati, senza rischiare di perdere o dimenticare il dispositivo. In offerta su Amazon, quello da 1TB è vostro oggi a 95,21€.

MSI DATAMAG, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI DATAMAG è l'ideale per chi cerca una soluzione di archiviazione portatile ad alta velocità e affidabile. Con una capacità di 1TB, è perfetto per professionisti e creativi che necessitano di spostare grandi quantità di dati tra diversi dispositivi senza compromessi sulla velocità. Grazie alle velocità di lettura fino a 1600MB/s e scrittura fino a 1500MB/s, il lavoro con file di grandi dimensioni diventa più efficiente.

La compatibilità universale lo rende un'ottima scelta per chi utilizza dispositivi diversi, come PC, Mac, iPhone, Android e console di gioco, garantendo una versatilità senza pari. In aggiunta, la sua struttura dotata di anelli magnetici offre una portabilità e praticità uniche, permettendo di agganciarlo facilmente a qualsiasi superficie metallica o dispositivo.

Questo, unito a una garanzia di ben 5 anni, fa del MSI DATAMAG una soluzione d'archiviazione di alta qualità e duratura nel tempo, soddisfacendo le esigenze di coloro che sono sempre in movimento e non vogliono preoccuparsi di perdite di dati o malfunzionamenti. Disponibile al prezzo scontato di 95,21€, rappresenta un investimento intelligente per migliorare subito l'efficienza del proprio flusso di lavoro e la sicurezza dei dati.

Vedi offerta su Amazon