Cooler Master aggiorna la serie di ventole Sickleflow

Dopo la presentazione nel corso di CES 2020, Cooler Master annuncia ufficialmente la nuova generazione di ventole Sickleflow da 120mm.

La nuova versione della serie Sickleflow si farà forte di un design delle pale totalmente riprogettato, che sfrutterà la tecnologia (rinominata dall’azienda) Air Balance: le pale avranno una maggiore curvatura, che permetterà di aumentare il flusso d’aria e la pressione all’interno del case, portando così a migliori prestazioni di raffreddamento dei componenti interne.

Nuova anche la struttura portante, il cuscinetto a manicotto delle Sickleflow è protetto e sigillato: questo impedirà alla polvere di entrare e all’olio lubrificante di fuoriuscire. Un piccolo accorgimento che aiuterà la ventola ad avere una maggiore durata nel tempo, oltre che garantirne una migliore stabilità operativa e una rumorosità ridotta.

Migliorato anche il telaio, che andrà ad attutire le vibrazioni e il rumore da esse generato in fase operativa. Stando ai test condotti internamente da Cooler Master, le nuove ventole Sickleflow producono un rumore pari a 27dBA mentre lavorano e risultano così più silenziose di altre ventole della stessa azienda, come le MF120R o le Sickleflow X, che hanno una rumorosità rispettivamente di 30dBA e 32dBA.

Ultima tra le novità è la presenza per le nuove Sickleflow di diverse varianti tra cui scegliere. Gli utenti che decideranno di acquistarle potranno decidere quale versione sia la più adeguata per il proprio sistema, ma c’è da dire che il prezzo varia in base al modello scelto. A questo proposito, qui vi lasciamo un elenco con le diverse varianti e la rispettiva cifra a cui potete acquistarle:

Non-LED (all-black) con un prezzo annunciato di 7,99 dollari

(all-black) con un prezzo annunciato di 7,99 dollari LED (in variante rossa o blu) con un prezzo di 9,99 dollari

(in variante rossa o blu) con un prezzo di 9,99 dollari RGB con un prezzo di 13,99 dollari

con un prezzo di 13,99 dollari ARGB (ventola singola) con un prezzo di 16,99 dollari

(ventola singola) con un prezzo di 16,99 dollari ARGB kit (3 ventole) con un prezzo di 49,99 dollari