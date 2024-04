Uno schermo gaming OLED che cambia risoluzione e frequenza a piacere, la novità di LG

LG Display ha annunciato di aver sviluppato il primo pannello Gaming OLED al mondo con refresh rate e risoluzione “switchabili”, aprendo la strada a una nuova generazione di schermi per il gaming. Il nuovo pannello da 31,5 pollici permette di scegliere liberamente tra un alto refresh rate (FHD∙480Hz) e una modalità ad alta risoluzione (UHD∙240Hz) a seconda del contenuto.

In modalità ad alto refresh rate, si può godere di giochi in cui la velocità e i cambiamenti dello schermo sono particolarmente importanti, come nei generi sparatutto in prima persona (FPS) o racing. Passando alla modalità ad alta risoluzione, si offre un'esperienza più coinvolgente sia per i giochi sia per i contenuti multimediali.

Questa innovazione è resa possibile dalla tecnologia Dynamic Frequency & Resolution (DFR) di LG Display, che permette di scegliere tra refresh rate e risoluzione. Ciò rende il pannello molto versatile.

Oltre alla flessibilità di scelta tra refresh rate e risoluzione, il pannello Gaming OLED di LG Display offre altre tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza visiva e sonora. Queste includono la tecnologia META 2.0 basata sulla sua innovazione Micro Lens Array (MLA), che massimizza l'emissione di luce dai LED organici per una qualità dell'immagine superiore. Inoltre, la tecnologia Thin Actuator Sound genera direttamente il suono dallo schermo senza altoparlanti separati, garantendo un'esperienza audio più vivida.

LG Display pianifica di fornire il nuovo pannello Gaming OLED a marchi globali di dispositivi gaming, iniziando con LG Electronics.