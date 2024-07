Cooler Master GM34-CWQ2, il 34” curvo perfetto per il gaming | Test & Recensione

Il Cooler Master GM34-CWQ2 è un aggiornamento rispetto al modello dell'anno scorso, il GM34-CWQ ARGB, un modello con pannello VA Quantum Dot da 34 pollici che ha riscontrato un buon successo. In realtà, è dalla sua prima versione che il GM34 offre un’ottima qualità a un prezzo giusto. Le specifiche di base rimangono invariate ma sono stati apportati alcuni miglioramenti significativi, come l'aumento della frequenza di aggiornamento da 144 a 180 Hz e l'introduzione di nuove modalità di overdrive, inclusa una completamente manuale.

Un'altra aggiunta notevole è lo switch KVM, che permette di collegare due sorgenti video separate al monitor, utilizzando un unico set di periferiche per controllare: qualcosa di particolarmente utile per chi deve gestire più computer. Inoltre, Cooler Master ha rimosso il sistema di illuminazione ARGB dalla base del monitor, che sebbene esteticamente piacevole, non aveva una vera utilità.

Come è fatto

Il design del GM34-CWQ2 è molto simile a quello del suo predecessore. Come già citato è però stato rimosso il sistema d’illuminazione ARGB dalla base. Nel primo modello, Cooler Master aveva integrato 47 LED RGB completamente indirizzabili nella base, ma richiedevano un cavo Micro-USB separato, che spesso era una noia gestire.

Il telaio sotto il pannello non è più completamente lucido, ma non è neanche completamente opaco. Cooler Master ha optato per una soluzione parziale, dove solo la parte inferiore del telaio è lucida. Il pannello ha una curvatura di 1500R, che è quasi impercettibile nell'uso quotidiano e rende l'immagine più naturale da una normale distanza di seduta.

La base è stabile e compatta. Non occupa molto spazio sulla scrivania, specialmente considerando che deve sostenere un pannello ultrawide da 34 pollici. La base e il supporto sono in metallo, un passo in avanti rispetto al primo modello in cui erano ricoperti di plastica. Il supporto è tondo e non offre un sistema avanzato per gestire i cavi, ma una semplice clip in plastica che aiuta a ridurre il disordine.

Il supporto e il pannello sono collegati da un giunto che consente di ruotare il pannello in entrambe le direzioni. Rimuovendo il supporto, si rivelano quattro fori di montaggio VESA 100 x 100, utilizzabili per montare il monitor su un supporto da tavolo o a parete standard.

Lo schermo può essere ruotato in entrambe le direzioni di 15°. È possibile regolare anche l'altezza del pannello, alzandolo fino a 8 cm dalla posizione completamente richiusa. Il monitor può anche essere inclinato da -5° a +15°.

Per quanto riguarda gli ingressi video, il Cooler Master GM34-CWQ2 non è cambiato rispetto al suo predecessore. È dotato di una coppia di porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4 e una porta USB Type-C. L'uso degli ingressi HDMI 2.0 limita la frequenza di aggiornamento a 100 Hz alla risoluzione nativa (3440x1440), mentre l'interfaccia USB Type-C e DisplayPort può essere spinta fino a 180 Hz a 3440 x 1440 pixel.

La porta USB Type-C offre anche fino a 65 W di potenza di ricarica per qualsiasi dispositivo collegato, come smartphone o laptop. Ci sono due porte USB Type-A downstream sul bordo sinistro del pannello. Tutte le porte USB sono collegate tramite uno switch KVM, che non era presente nella prima versione del monitor, grazie al quale è possibile collegare un set di periferiche alle porte USB Type-A e usarle su entrambi i computer collegati al monitor, a patto che uno usi USB-C e l'altro un ingresso video DisplayPort o HDMI.

Il GM34-CWQ2 ha anche un'uscita per cuffie da 3,5 mm. Sono presenti anche altoparlanti stereo integrati da 5 W, che sebbene non eccelsi, sono sufficienti per un uso temporaneo.

Gli accessori includono tre cavi di alimentazione, cavi video DisplayPort e HDMI, e un cavo USB 3.0 Type-B upstream. Manca un cavo USB Type-C, che dovrete procurare separatamente se volete utilizzare l'interfaccia USB-C per l'input video, la consegna di potenza e le periferiche collegate alle porte USB Type-A laterali.

Controlli e OSD

Il GM34-CWQ2 utilizza un joystick a quattro direzioni, che funziona anche come pulsante per la navigazione nel menu OSD e la configurazione del monitor. Questo consente di accedere rapidamente a varie impostazioni come i profili immagine predefiniti, il mirino virtuale/timer/contatore FPS, lo switch KVM e la selezione dell'input, o di entrare nel menu principale per regolare tutte le impostazioni offerte dall'OSD.

Il menu OSD è stato completamente rinnovato, sia visivamente che nel modo in cui funziona. Ora offre sei menu verticali e una panoramica rapida della risoluzione selezionata, della sincronizzazione adattiva, dell'HDR e dell'overdrive attivati o disattivati. I menu sono Input, Picture, Color Adjustment, Gaming, Advanced Settings e System.

Qualità dell’immagine e prestazioni nei videogiochi

Il GM34-CWQ2 è dotato di un pannello Quantum Dot VA a 8 bit in grado di visualizzare 16,7 milioni di colori. Può anche essere spinto a visualizzare 10 bit di colore per canale utilizzando il Frame Rate Control (FRC), un metodo di dithering temporale, per creare la percezione di 1.024 sfumature individuali di colore RGB (1,07 miliardi di colori in totale).

La tecnologia Quantum Dot è ben nota nel settore delle televisioni, quindi la sua presenza su un monitor per PC è sempre un piacere. Sebbene la retroilluminazione sia ancora basata su una sorgente a luce blu, la tecnologia Quantum Dot consente di visualizzare i colori rossi e verdi come parte dello spettro della luce. Rispetto a un LCD tradizionale, il display Quantum Dot consente al monitor di visualizzare colori più vividi e accurati, aumentando il volume di colore e migliorando l'efficienza energetica del monitor.

Il pannello da 34 pollici curvo ha una risoluzione di 3440 x 1440 pixel. Grazie ai Quantum Dot, il pannello copre il 95% dello spazio colore DCI-P3 (125% sRGB), il che significa che offre una riproduzione dei colori eccellente e una gamma di colori più ampia rispetto ai tradizionali pannelli LCD. I colori appaiono più vividi e realistici, rendendo il monitor adatto sia per il gioco che per la visione di contenuti multimediali.

Supporta HDR400, ma come molti altri monitor, non è in grado di offrire un'esperienza HDR completa. L'HDR400 è il livello più basso di certificazione HDR, che richiede una luminosità di almeno 400 cd/m². Sebbene il monitor sia in grado di raggiungere questa luminosità, non è in grado di gestire il contrasto elevato necessario per una vera esperienza HDR. Tuttavia, l'HDR400 offre comunque una migliore esperienza visiva rispetto al contenuto SDR, con colori più vivaci e un miglior dettaglio nelle scene chiare e scure.

Per quanto riguarda le prestazioni in gioco, la frequenza di 180 Hz e il tempo di risposta MPRT di 0,5 ms sono l’ideale per i videogiochi. Inoltre, il monitor supporta AMD FreeSync Premium, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando lo screen tearing e lo stuttering.

Conclusioni

Il Cooler Master GM34-CWQ2 è un monitor da gioco eccellente, con un pannello Quantum Dot VA curvo da 34 pollici che offre una qualità dell'immagine ottime e prestazioni elevate. I miglioramenti rispetto al modello precedente, come l'aumento della frequenza di aggiornamento e l'introduzione dello switch KVM, rendono il GM34-CWQ2 una scelta eccellente per chi cerca un monitor ultrawide di alta qualità.