Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che rappresenti il massimo in termini di prestazioni, immersività e qualità visiva, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per voi. Il Samsung Odyssey OLED G9 da 49 pollici, uno dei modelli più avanzati e ambiti sul mercato, è oggi disponibile su Amazon al prezzo minimo storico: grazie a uno sconto del 18%, è possibile acquistarlo a 941,72€. Una cifra decisamente competitiva per un monitor che unisce tecnologia all’avanguardia e design spettacolare.

Samsung Odyssey OLED G9 (S49DG934), chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore di questo monitor è il pannello QD-OLED da 49 pollici, con risoluzione DQHD (5120x1440) e formato ultrawide 32:9, pensato per offrire un’esperienza visiva immersiva e avvolgente. La curvatura accentuata del display, combinata con il trattamento antiriflesso Glare Free, consente di godere al massimo dei contenuti anche nelle sessioni di gioco più lunghe e intense. Il supporto all’HDR10+ garantisce neri profondi, colori vividi e un contrasto elevatissimo, per immagini mozzafiato in ogni situazione.

Dal punto di vista delle performance, l’Odyssey OLED G9 si distingue per il refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di appena 0,03ms (GtG), che lo rendono perfetto per i giochi competitivi ad alta velocità. Il monitor supporta sia FreeSync Premium Pro che G-Sync, assicurando una fluidità impeccabile e l’eliminazione di fenomeni come tearing o stuttering. Con una dotazione di porte completa (1 HDMI, 1 Micro HDMI, 1 Display Port) è facile da integrare con il vostro setup attuale.

Il monitor viene fornito con tutto il necessario: cavo di alimentazione, cavo DisplayPort, e anche un cavo USB Type-C a USB Type-A. Le dimensioni con base sono imponenti (119,47 x 52,93 x 28,41 cm), ma perfettamente in linea con l’ambizione di offrire un’esperienza gaming senza compromessi. Se desiderate portarvi a casa uno dei migliori monitor QD-OLED sul mercato, ora è davvero il momento giusto per farlo.

Vedi offerta su Amazon