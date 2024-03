Super sconto su Corel Painter: porta l'editing foto al livello successivo

Corel Painter 2023, uno dei software di punta per la pittura digitale e l'illustrazione, è un altro prodotto a godere di uno sconto considerevole nelle offerte di primavera Amazon. Inizialmente offerto a un prezzo superiore ai 400€, con promozioni occasionali che ne abbassavano il costo a circa 300€, questo potente strumento è ora disponibile al prezzo vantaggioso di soli 248,99€.

Corel Painter 2023, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corel Painter 2023 è uno strumento ideale per artisti e designer che desiderano elevare il loro approccio alla pittura digitale, offrendo una simbiosi perfetta tra tradizione artistica e innovazione tecnologica. Grazie alla sua capacità di emulare con estrema fedeltà diversi mezzi artistici tradizionali, questo software si rivela un alleato prezioso per professionisti alla ricerca di un livello di realismo senza precedenti nelle loro creazioni digitali.

Con un prezzo di 248,99€ per la licenza perpetua, chiunque ambisca a trasformare le proprie foto in vere e proprie opere d'arte, o desideri esplorare le vastissime potenzialità della pittura digitale, troverà in Corel Painter lo strumento giusto. Il software non solo soddisfa le esigenze degli artisti del concept, dell'illustrazione e della fine art, ma grazie ai suoi strumenti di foto editing avanzati, si rivolge anche a fotografi e creativi che vogliono dare una nuova dimensione ai loro lavori.

Corel Painter 2023 offre poi un'interfaccia utente personalizzabile, una vasta gamma di pennelli e la possibilità di importare ed esportare contenuti e pennelli da altre piattaforme come Photoshop. La versatilità di questo software invita sia i professionisti del settore artistico che coloro che stanno appena iniziando il loro viaggio nell'arte digitale, fornendo le risorse necessarie per esplorare e dare vita a ogni forma di creatività. L'investimento nel Corel Painter, pertanto, rappresenta un passo significativo per tutti coloro che ambiscono a spingersi oltre i confini della loro espressione artistica, combinando con maestria tecnica e arte.

Vedi offerta su Amazon