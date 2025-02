Corsair 3500X ARGB, case bello e versatile | Test & Recensione

Il Corsair 3500X ARGB è un case mid tower con vetro temperato sia sul frontale che sul lato, perfetto per mettere in mostra la meglio la propria build. Supporta schede madre ATX, schede video lunghe 360mm, dissipatori alti 170mm e fino a due radiatori da 360mm.

Il Corsair 3500X ARGB è un case mid-tower che unisce un design elegante e moderno alla praticità, risultando così ideale per tutti gli appassionati che vogliono un case bello, versatile e ben costruito. Progettato per ospitare componenti di ultima generazione, questo case offre un'ottima gestione dello spazio interno, tre ventole preinstallate e un'estetica accattivante, che permette di mettere in mostra la propria build grazie al doppio vetro temperato. Con un prezzo di 140€, il 3500X ARGB si colloca nella fascia medio-alta del mercato: riuscirà a offrire il giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni?

Design e caratteristiche

Il design del Corsair 3500X ARGB è uno dei suoi principali punti di forza. Il pannello laterale in vetro temperato consente di mettere in mostra l'hardware interno e l'illuminazione RGB, personalizzando al massimo il proprio computer. La struttura è realizzata in acciaio, che garantisce robustezza e durata nel tempo; le finiture minimal, unite alle linee pulite, offrono un look moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, che si tratti di una postazione da gioco, di un ufficio o di uno studio.

La presenza di illuminazione ARGB integrata lungo il pannello frontale aggiunge un tocco estetico distintivo, facilmente personalizzabile tramite il software Corsair e sincronizzabile con gli altri componenti del sistema. Il case è disponibile sia in versione bianca che nera, oltre che in una variante non ARGB, che costa meno (99€) ma perde le 3 ventole integrate.

Pur non essendo esageratamente grande, il case supporto schede madre ATX (e ovviamente anche le più piccole MicroATX e Mini-ITX) e schede grafiche lunghe fino a 360 mm, quindi potrete installare anche i modelli di fascia più alta senza nessuna difficoltà (ma solo in orizzontale). Ci sono poi 7 slot di espansione, quindi oltre alla GPU potrete installare anche una seconda scheda video, una scheda d’acquisizione o qualsiasi altra cosa vi serva.

Per quanto riguarda il raffreddamento, si possono installare dissipatori CPU alti fino a 170 mm, quindi non ci saranno problemi nemmeno con le soluzioni ad aria top di gamma attualmente sul mercato; se preferite affidarvi a un sistema a liquido, sappiate che il Corsair 3500X supporta radiatori da 360mm sia sul pannello laterale che su quello superiore, mentre sul retro si possono installare solamente radiatori da 120mm. Per quanto riguarda le ventole, oltre alle tre preinstallate da 120mm se ne può aggiungere un’altra da 120mm dietro, mentre sopra è possibile installare tre ventole da 120mm o due da 140mm. Corsair ha inserito spazio per le ventole anche nella parte bassa del case: sopra la copertura dell’alimentatore si possono mettere due ventole da 120mm, mentre a ridosso del pannello frontale una da 120mm o 140mm.

La gestione dei cavi è un altro elemento cruciale, specialmente in case come questi, dove è tutto a vista. Corsair ha creato delle scanalature che facilitano il passaggio dei cavi, in modo da tenerli nascosti e ordinati, oltre a inserire delle fascette in fil di ferro preinstallate e uno spazio di 25mm dietro la scheda madre dove far passare i cavi. Il risultato è che si ha abbastanza spazio per tenere in ordine una build, a patto che non abbiate troppi cavi delle ventole, che potrebbero crearvi qualche grattacapo; avremmo anche preferito delle fascette in velcro, più comode e di maggior qualità.

Il case include anche un vassoio su cui si possono installare fino a 2 SSD da 2,5” e due HDD classici da 3,5”, nel caso in cui ne aveste bisogno.

Infine, il pannello I/O mette a disposizione due USB 3.0, un jack combo da 3,5mm e un tasto per controllare direttamente l’illuminazione RGB, senza dover necessariamente affidarsi al software.

L'installazione del sistema risulta intuitiva grazie al sistema tool-less per l'accesso ai pannelli laterali e agli alloggiamenti delle unità, riducendo il tempo necessario per assemblare il PC e rendendo l'esperienza complessivamente più piacevole.

Esperienza d’uso

Assemblare un PC nel Corsair 3500X è molto semplice: il sistema tool-less permette di rimuovere i pannelli laterali e i vari alloggiamenti senza difficoltà e all’interno del case c’è abbastanza spazio per muoversi agilmente, installando la scheda madre e i vari componenti senza problemi.

Anche la gestione dei cavi, che ha sempre bisogno di un certo tempo, risulta tutto sommato rapida. Non ci siamo trovati in una situazione con troppi cavi da gestire, ma tenete conto di questo aspetto se avete intenzione di riempire la configurazione di ventole: considerando due fili per ogni ventola (uno per il segnale PWM, uno per gli RGB), potreste facilmente ritrovarvi con più di 20 cavi da organizzare. Se volete un’alternativa più snella e avete budget a disposizione, potete considerare l’ecosistema iCUE Link, che di fatto elimina il problema collegando le ventole in serie tra loro magneticamente, o con un solo cavo.

Verdetto

Il Corsair 3500X ARGB è un’opzione valida per chi vuole un case mid-tower che unisce un’estetica moderna e una buona versatilità. Le sue caratteristiche permettono di adattarlo a molte build diverse e, di conseguenza, ideale per la maggior parte degli utenti: si possono adottare tante soluzioni diverse per il raffreddamento, c’è abbastanza spazio per organizzare bene i cavi ed è molto bello da vedere. Se state cercando un case con queste caratteristiche, allora dovreste prendere in considerazione questo Corsair 3500X ARGB.