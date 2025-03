Hardware in offerta! Ecco i case e dissipatori più scontati del momento

Se state pensando di aggiornare il PC, questo è il momento perfetto per approfittare di sconti su case e sistemi di raffreddamento. Amazon ha applicato riduzioni di prezzo significative su alcuni dei prodotti più ricercati dagli utenti, rendendo l’upgrade del vostro setup più conveniente che mai. Che stiate cercando un case spazioso con un’eccellente gestione dei cavi o un sistema di raffreddamento efficiente per migliorare le prestazioni del processore, le offerte attuali permettono di ottenere il massimo spendendo mai così poco.

Case e dissipatori, quali sono andati in sconto?

Partiamo dai case, elemento fondamentale per una configurazione ben strutturata e ventilata. Il Cooler Master HAF 500, uno dei modelli più apprezzati per il suo spazio interno ottimizzato e le ventole di grandi dimensioni, ha subito un drastico calo di prezzo, passando da 159,99€ a soli 119,99€. Questo lo rende un'ottima scelta per chi desidera un case ben aerato e compatibile con configurazioni ad alte prestazioni. Un'altra offerta da non perdere riguarda il Fractal Design Era 2 ITX, un case compatto ma elegante, pensato per chi vuole costruire un PC potente senza rinunciare a uno stile minimalista. Il suo prezzo è sceso a 199,34€ dai precedenti 260€, rendendolo ideale per chi cerca qualità e design premium in un formato ridotto.

Per quanto riguarda il raffreddamento, anche i dissipatori a liquido sono in forte sconto, rappresentando un’opportunità unica per migliorare le temperature del proprio sistema. Il Corsair NAUTILUS 240 RS, dotato di un radiatore a doppia ventola da 240 mm, è ora acquistabile per meno di 90€, offrendo un ottimo rapporto tra prestazioni e prezzo. Questo modello è perfetto per chi desidera un raffreddamento più efficace rispetto alle classiche soluzioni ad aria senza spendere troppo. Per chi ha esigenze ancora più elevate, il Corsair NAUTILUS 360 RS è disponibile a 104,90€, con un radiatore più grande e prestazioni di raffreddamento superiori, ideale per build di fascia alta e overclocking.

Queste offerte rappresentano un’occasione da non perdere per chi vuole aggiornare il proprio PC con componenti di qualità a prezzi ridotti. Un case ben progettato e un buon sistema di raffreddamento sono essenziali per migliorare la gestione termica e le prestazioni del computer, soprattutto per chi utilizza software pesanti o è appassionato di gaming. Se avete intenzione di fare un upgrade, non lasciatevi sfuggire questi sconti.