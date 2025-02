Un case per PC che sembra uscito da un museo, oggi in offerta

Il Fractal Design Mood Black è un case per PC dal design raffinato, che sembra uscito direttamente da un museo di arte moderna. Oggi è possibile acquistarlo a un prezzo eccezionale, grazie a un'offerta imperdibile che lo porta a soli 152,99€. Il suo aspetto sobrio ed elegante lo rende perfetto per chi desidera distinguersi, senza rinunciare alla praticità. L'involucro in tessuto dona un tocco di originalità e può essere facilmente rimosso, permettendo un accesso completo all'interno del case.

Fractal Design Mood Black, chi dovrebbe acquistarlo?

Oltre al design accattivante, il Fractal Design Mood Black offre ottime caratteristiche tecniche. Supporta schede video con una lunghezza massima di 325 mm, rendendolo compatibile con molte delle GPU più potenti sul mercato. Inoltre, include un cavo PCIe 4.0 riser, ideale per garantire prestazioni elevate e un'installazione ottimale della scheda grafica. Per quanto riguarda il processore, il case è in grado di ospitare dissipatori ad aria fino a 114 mm di altezza, permettendo una buona compatibilità con soluzioni di raffreddamento tradizionali.

Gli utenti più esigenti in termini di raffreddamento troveranno in questo modello una soluzione adatta alle loro necessità. Il Fractal Design Mood Black è compatibile con radiatori fino a 280 mm, il che lo rende perfetto per chi desidera un sistema di raffreddamento a liquido dalle alte prestazioni. Inoltre, include una grande ventola da 180 mm, studiata per garantire un efficace raffreddamento ad aria, mantenendo al contempo un livello di rumorosità contenuto.

Grazie alla combinazione di design sofisticato e specifiche tecniche all'avanguardia, il Fractal Design Mood Black rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un case che non passi inosservato. Con l'offerta attuale, è il momento perfetto per approfittare del prezzo scontato e aggiungere un tocco di classe alla propria configurazione PC.

Vedi offerta su Amazon