Il ricco panorama delle cuffie da gaming si arricchisce con un nuovo arrivo, le Corsair HS55 Wireless, versione senza fili di un headset che ha debuttato nel corso del 2022. Corsair ha aggiunto alle buone qualità delle HS55 Surround connettività Wireless 2.4GHz e Bluetooth 5.2, portando il prezzo a 119€. Valgono la spesa? Scopriamolo nella nostra recensione.

Design e caratteristiche tecniche

Le Corsair HS55 Wireless sono disponibili in due colorazioni, bianca e nera. Abbiamo ricevuto la prima, caratterizzata da dettagli grigi che creano una bella abbinata. Sui padiglioni spicca il logo Corsair, realizzato con finitura metallizzata; mancano i LED RGB (a nostro avviso davvero poco utili su un paio di cuffie), fattore che giova alla durata della batteria, come vedremo molto lunga. L’unico LED presente è quello vicino al tasto accensione, sul padiglione destro, che indica lo stato della batteria, l’abbinamento al bluetooth ed elementi simili. Un altro LED di stato è presente sul dongle USB e si accende quando le cuffie sono collegate in modalità wireless 2,4GHz.

I padiglioni e l’arco sono imbottiti in memory foam e rivestiti in finta pelle, che da una sensazione piacevole al tatto. L’imbottitura non è molto generosa, ma è sufficiente per garantire un buon comfort anche dopo ore di utilizzo.

I controlli sono disposti su entrambi i padiglioni: a destra troviamo i tasti accensione e Bluetooth, mentre a sinistra c’è la rotella per il volume che può essere premuta per disattivare l’audio, un pulsante per silenziare il microfono e la porta USB tipo C per collegare le cuffie col cavo e ricaricarle.

Le Corsair HS55 Wireless sono equipaggiate con driver al neodimio personalizzati da 50mm, con una risposta in frequenza dai 20Hz ai 20kHz, impedenza di 32 Ohm e sensibilità di 114dB, inoltre supportano il Dolby Atmos e il surround 7.1 (simulato). Il microfono invece è caratterizzato da una sensibilità di -41dB e una risposta in frequenza dai 100Hz ai 10kHz. Le dimensioni sono pari a 184 x 87 x 193 mm, mentre il peso si ferma a 266 grammi, un buon valore che contribuisce al comfort. I padiglioni si possono ruotare per rendere le cuffie “piatte” e meno ingombranti, specialmente se vengono ad esempio riposte in un cassetto.

Grazie alla doppia connettività le cuffie sono compatibili con PC, Mac, PS5 e PS4 (anche tramite il dongle wireless) e smartphone compresi. Possono essere usate anche per rispondere alle chiamate premendo il pulsante per silenziare il microfono.

Esperienza d’uso

Abbiamo messo alla prova queste Corsair HS55 Wireless giocando per diverse ore e ascoltando musica. Le cuffie si comportano meglio nel primo dei due compiti, regalando un’esperienza d’uso piacevole e coinvolgente, con tutte le caratteristiche che ci si aspetta da prodotti di questo tipo. L’ascolto musicale è sufficiente, con medi ben riprodotti e alti adeguati, ma con bassi “impastati” e poco chiari. Se volete cuffie per ascoltare musica, però, dovreste orientarvi su altri prodotti.

Anche il microfono si comporta bene, permettendoci di farci sentire bene dai nostri interlocutori, sia in gioco che non. È semirigido e di conseguenza regolabile, Corsair consiglia di piegarlo in modo da averlo vicino all’angolo sinistro della bocca. Abbiamo apprezzato parecchio il “Flip to mute”, ossia la funzione che silenzia il microfono semplicemente sollevandolo, a nostro avviso più comoda del pulsante posto sul padiglione.

L’autonomia è molto buona: Corsair dichiara fino a 24 ore d’uso e, nella nostra prova, abbiamo coperto una settimana sfruttandole diverse ore al giorno. Il LED presente sul padiglione destro è utile per conoscere l’autonomia residua, dato che si colora di arancione a circa metà carica e poi di rosso quando è necessario ricaricare le cuffie, ma se volete avere una lettura più precisa vi consigliamo di affidarvi al software Corsair iCUE, che permette anche di gestire altre impostazioni tra cui lo spegnimento automatico dopo alcuni minuti di inattività e il livello di guadagno del microfono.

Verdetto

Le Corsair HS55 Wireless offrono buona qualità e compatibilità e connettività senza fili su tutte le piattaforme, a un prezzo tutto sommato contenuto a fronte di quanto offerto, pari a 120€. Comfort e autonomia sono tra i punti forti di queste cuffie, che difficilmente deluderanno i giocatori che vogliono un headset wireless che non costi una fortuna. Unico difetto la resa sonora dei bassi, troppo spinti e sbilanciati, caratteristica che però in ogni caso non rovina l’esperienza audio quando si gioca. Se cercate delle cuffie per ascoltare al meglio la musica vi consigliamo di orientarvi su prodotti specifici, più adeguati allo scopo di qualsiasi cuffia gaming in commercio.