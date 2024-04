Addio Roccat: lo storico marchio lascia il posto a Turtle Beach

Brutte notizie per i fan del marchio Roccat, famoso tra gli appassionati per le sue periferiche dedicate al PC. Acquistato da Turtle Beach nel 2019, il brand è stato ora ritirato dal mercato e tutti i prodotti torneranno sotto il marchio Turtle beach; anche il sito ufficiale di Roccat ora rimanda a quello dell'azienda madre.

La decisione segue una strategia volta a integrare maggiormente i prodotti destinati a console, PC e settori di simulazione. Con questa scelta, Turtle Beach mira a focalizzare risorse e tempo sotto un'unica insegna, perseguendo lo sviluppo di prodotti che meglio rispondono alle esigenze dei gamer.

Roccat era entrata a far parte della famiglia Turtle Beach per una cifra totale di 19,2 milioni di dollari nel 2019. Allora, l'obiettivo di Turtle Beach era quello di espandere il proprio raggio d'azione al di là degli utenti di console, sfruttando la forza di Roccat, particolarmente influente nel mercato tedesco degli accessori per gaming. Nonostante ciò, il peso del marchio Roccat non ha impedito la decisione di concentrare tutti gli sforzi sotto il nome di Turtle Beach.

Le pagine social di Roccat si sono trasformate in Turtle Beach PC, segno tangibile del completo passaggio di testimone. I clienti che necessitano di assistenza per i prodotti Roccat possono comunque rivolgersi al supporto clienti di Turtle Beach, che ha incluso i dispositivi Roccat nel suo portfolio già poco dopo l'acquisizione.

Ciò che effettivamente cambia sono nome e identità visiva, ma la qualità e le prestazioni dei prodotti restano la priorità per Turtle Beach. La strategia di rebranding mira ad unificare l'offerta per il gaming sotto un unico grande brand, più associato al mondo delle console ma ormai pronto a prendere piede solidamente anche nel settore PC.