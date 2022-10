Con tutte queste novità in ambito PC component è molto probabile che alcuni di voi stiano decidendo di rifarsi tutto il computer, magari investendo dei soldi anche per quanto concerne le periferiche e non certamente in qualcosa di casuale, ma prodotti di qualità che possano in qualche modo soddisfare le nostre aspettative.

Se siete giocatori, una tastiera meccanica da gaming è probabilmente la prima cosa che potreste valutare di cambiare. A tal proposito, proprio recentemente ho avuto modo di provare la nuova Corsair K100 Air Wireless, una keyboard meccanica low profile decisamente interessante, ma dal costo elevato, seppur certamente perfettamente coerente viste le sue qualità.

Com’è fatta

La Corsair K100 Air Wireless è una tastiera meccanica low profile dallo spessore di appena 11mm e dal peso di 780 grammi; interamente rivestita da una copertura in alluminio. La periferica è regolabile in due diverse altezze ed è estremamente elegante e minimale, perfetta per stare su qualunque scrivania.

In alto a destra è possibile trovare tre tasti, ognuno con una funziona dedicata. Abbiamo il tasto per la selezione dei vari profili (organizzabili attraverso il software iCUE); il controllo gestione dell’illuminazione RGB e il tasto dedicato per il blocco del tasto Windows. Nella parte a sinistra, invece, possiamo facilmente identificare tutti i bottoni dedicati ai controlli multimediali, compresa una rotella per il volume. Al centro della parte superiore si trova un bel display con il logo Corsair e tutte eventuali indicazioni, come la segnalazione di attivazione del tastierino numerico o del Bloc Maiusc. Il tasto di accensione, lo slot per il ricevitore e la porta USB-C (per la ricarica o utilizzo con cavo) si possono invece trovare nella parte posteriore della tastiera.

La mia esperienza

Ho sfruttato la Corsair K100 Air Wireless per circa una settimana, avendo modo di provarla sia con i videogiochi che con il lavoro quotidiano, quest’ultimo incentrato prevalentemente sulla stesura di articoli (il che ci tengo a sottolinearlo per darvi più contesto su quello che leggerete nelle prossime righe).

Normalmente i test di scrittura con le tastiere meccaniche li faccio per puro interesse personale, so che normalmente una tastiera meccanica (anche low profile) non è propriamente adatta per digitare a lungo. Ma sapete cosa? Io mi sono trovato molto bene anche da questo punto di vista, raramente ho avuto modo di scrivere con una tastiera meccanica low profile con una comodità molto vicina a una keyboard a membrana. Certo, il rumore rimane un fattore da non sottovalutare, ma se siete giocatori che magari necessitano di avere anche una tastiera anche per digitare spesso, allora sappiate che questa è una delle migliori che io abbia mai provato in tal senso.

Il merito va soprattutto alla scelta di utilizzare gli Switch CHERRY MX low profile meccanici con feeling tattile e con una forza d’attuazione di 52 cN e una forza tattile di 65 cN. Ogni singolo tasto presenta una concavità accennata che rende l’utilizzo soddisfacente (anche grazie alla brevissima corsa d’attuazione di 0.8mm) anche per quanto concerne la scrittura e non solo per videogiocare. Ogni tasto è composto da un LED RGB da 16.8 milioni di colori, interamente gestibili attraverso il software iCUE.

La tastiera presenta quattro tasti macro nella parte sinistra, poco sopra il tastierino numerico, una scelta che potrebbe risultare scomoda in qualche videogioco (basti pensare a Starcraft o agli strategici in generale), ma che diventa molto utile in altri contesti. Da questo punto di vista dipende sempre dall’utilizzatore e da come si sfrutta la periferica.

Per quanto concerne la longevità, Corsair ha dichiarato un’autonomia di circa 50 ore con LED RGB attivi e una ricarica da 0% a 100% in 2-3 ore. In effetti la durata che ho rilevato è stata intorno alle 49 ore, quindi posso confermare che siamo in linea con quanto suggerito da Corsair. Inoltre è importante considerare che questa periferica è compatibile sia con i PC, ma anche con le console (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S).

Oltre al classico collegamento tramite USB-C e Wireless Slipstream (la tecnologia WiFi di Corsair), la K100 dispone anche del supporto al collegamento Bluetooth, quindi compatibile anche smartphone e tablet.

Conclusioni

La Corsair K100 Air Wireless è una tastiera da gaming eccellente, costruita con ottimi materiali e dal feeling generale davvero ottimo, tanto che risulta perfetta sia per giocare che per scrivere. Per quanto ho provato, l’unico vero difetto di questa periferica risiede nel prezzo: 299,99 euro sono un investimento importate e a oggi non esistono keyboard (a parte quelle custom) con prezzi di questo genere. Sia ben chiaro, il lavoro svolto da Corsair è encomiabile, ma se fosse costata 50 euro in meno sarebbe stata un vero e proprio must buy.