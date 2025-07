Quante informazioni false. Forse avete avuto un "incentivo" a spingere per far cambiare GPU che sono ancora perfettamente funzionanti?

1. La fine del supporto non implica un bel niente. Significa che non saranno aggiunte nuove funzionalità. Ora andate nel log dei driver e guardate quanto è stata aggiunta l'ultima vera funzionalità per queste architetture.

2. L'esposizione alle vulnerabilità è FALSA! Rettificate immediatamente questa menzogna.

Come fatto precedentemente ci saranno rilasci dedicati alla chiusura di falle di sicurezza.



Di fatto quando arriverà la fine del supporto le GPU coinvolte continueranno a funzionare né meglio né peggio di quanto stiano facendo ora.

