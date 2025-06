Ultrabook premium con chassis in alluminio, display OLED 2.8K/120Hz, processore Intel Core Ultra con NPU integrata e batteria da 55Wh in soli 13mm.

Il ThinkPad X9 14 Aura Edition rappresenta una visione audace del futuro dei laptop business, combinando eleganza e prestazioni in un profilo incredibilmente sottile. Il display OLED è straordinario, la tastiera eccellente e la costruzione premium mantiene la durabilità ThinkPad nonostante il design rinnovato. Ideale per professionisti in movimento e creativi digitali che privilegiano portabilità e qualità visiva, mostra limiti nelle prestazioni rispetto ai migliori concorrenti e nella connettività ridotta, che obbliga all'uso di adattatori. Un dispositivo raffinato che giustifica il prezzo elevato per chi cerca il perfetto equilibrio tra stile e produttività professionale.

Il Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition rappresenta una svolta rivoluzionaria nella storica gamma ThinkPad, distaccandosi dal design tradizionale e conservativo che ha caratterizzato questa linea per decenni. Questo nuovo modello, parte della serie "Aura Edition" sviluppata in collaborazione con Intel, si rivolge a un pubblico di professionisti moderni e creativi che cercano un perfetto equilibrio tra eleganza, portabilità e potenza di calcolo, ottimizzata per l'intelligenza artificiale. Con un design completamente rinnovato che utilizza un chassis in alluminio riciclato, l'X9 14 Aura Edition rompe con la tradizione ThinkPad, abbandonando persino l'iconico TrackPoint rosso, elemento distintivo della serie fin dalla sua nascita.

Nonostante questa rottura con il passato, Lenovo ha mantenuto l'affidabilità e la robustezza che hanno reso celebri i ThinkPad, garantendo certificazioni militari MIL-STD 810H che attestano la resistenza del dispositivo a condizioni ambientali estreme. Con un prezzo di partenza di 1.459 euro si posiziona nella fascia premium del mercato, proponendosi come diretto concorrente di modelli come Dell XPS e MacBook Pro.

Oltre al design raffinato, ci sono anche specifiche tecniche di alto livello: processore Intel Core Ultra di ultima generazione, display OLED da 14 pollici con refresh rate fino a 120Hz e un sistema di raffreddamento riprogettato per garantire prestazioni ottimali anche durante l'utilizzo più intenso. Questo laptop rappresenta quindi la visione di Lenovo per il futuro della produttività mobile, destinato a professionisti che non vogliono scendere a compromessi tra stile, potenza e portabilità.

Recensione in un minuto

Il ThinkPad X9 14 Aura Edition segna una svolta epocale nella storica gamma ThinkPad di Lenovo, abbandonando il classico design in favore di un elegante chassis in alluminio "Thunder Grey" che colpisce immediatamente per la sua raffinatezza e modernità. Il cuore dell'esperienza utente è rappresentato dall'eccezionale display OLED da 2.8K con refresh rate di 120Hz, che offre neri perfetti, colori vividi e una fluidità notevole in ogni contesto d'uso. La batteria garantisce fino a 15 ore di autonomia in scenari di produttività standard, permettendo una giornata lavorativa completa senza necessità di ricarica.

L'esperienza d'uso quotidiana beneficia di una tastiera eccellente con una corsa dei tasti profonda e precisa, un trackpad aptico innovativo che sostituisce il tradizionale TrackPoint, e una webcam da 8MP con avanzate funzionalità di rilevamento presenza per una maggiore sicurezza. Tuttavia, la dotazione di porte è piuttosto limitata e sarete quasi sempre costretti a usare dock o adattatori.

Questo dispositivo si rivolge principalmente a professionisti in movimento e creativi digitali che apprezzano design e portabilità, sacrificando alcuni simboli e caratteristiche tradizionali dei ThinkPad (come la connettività cellulare integrata, o il TrackPoint) in favore di uno stile più contemporaneo e sofisticato.

Come è fatto

Il design del ThinkPad X9 14 Aura Edition rappresenta probabilmente la rottura più significativa nella storia della gamma ThinkPad, abbandonando decenni di tradizione estetica per abbracciare un linguaggio visivo completamente rinnovato. Lo chassis è realizzato interamente in alluminio riciclato, con uno spessore di appena 13 millimetri e un peso di soli 1,24 chilogrammi, che lo rendono estremamente portatile senza sacrificare la sensazione premium al tatto. La finitura "Thunder Grey" con trattamento anti-impronte evita che il portatile si riempia di ditate.

La decisione di abbandonare elementi iconici come il TrackPoint rosso e il classico nero opaco in favore di linee più pulite e moderne testimonia la volontà di Lenovo di attrarre un pubblico più ampio, attento al design ma senza compromettere le caratteristiche di durabilità che hanno reso celebre la serie ThinkPad. Il dispositivo mantiene infatti la certificazione MIL-STD 810H, che garantisce resistenza a condizioni ambientali estreme come temperature elevate, umidità, polvere, cadute e vibrazioni, dimostrando che l'eleganza può coesistere con la robustezza.

Il display rappresenta indubbiamente uno dei punti di forza più significativi di questo laptop. Nella configurazione top di gamma troviamo un pannello OLED da 14 pollici con risoluzione 2880x1800 pixel (comunemente definita 2.8K). Il refresh rate variabile fino a 120Hz si adatta dinamicamente al contenuto visualizzato, offrendo massima fluidità quando necessario (ad esempio durante lo scrolling o nei giochi) e riducendo i consumi energetici quando possibile (come durante la visualizzazione di contenuti statici).

La certificazione HDR True Black 600 assicura un contrasto praticamente infinito, tipico della tecnologia OLED, con neri perfettamente profondi e bianchi brillanti. La luminosità massima di 500 nit, combinata con la copertura completa dello spazio colore DCI-P3, rende questo schermo ideale sia per la produttività quotidiana sia per attività creative che richiedono precisione cromatica, come l'editing fotografico o video. Il rivestimento anti-riflesso e anti-impronte migliora ulteriormente l'esperienza d'uso in ambienti luminosi, mentre il supporto touch screen aggiunge un ulteriore livello di interattività, utile per annotazioni rapide, o per navigare in alcuni software.

Sul fronte delle prestazioni, il ThinkPad X9 14 Aura Edition è equipaggiato con processore Intel Core Ultra 7 258V vPro. Ci sono 8 core totali, suddivisi in 4 Performance core (P-core) progettati per i carichi di lavoro più esigenti e 4 Low Power Efficient core (LPE-core) ottimizzati per l'efficienza energetica. C'è anche una NPU dedicata all'intelligenza artificiale, con una potenza fino a 47 TOPS, perfetta per accelerare funzionalità come il riconoscimento vocale, l'elaborazione del linguaggio naturale, il miglioramento delle videochiamate e altre applicazioni AI, riducendo al contempo il carico sulla CPU principale e ottimizzando i consumi energetici.

La memoria RAM LPDDR5x da 32GB è saldata direttamente sul chip, come in tutti i processori della gamma Lunar Lake, e quindi non può essere ampliata. 32GB sono comunque più che sufficienti per gestire attività quotidiane e software di creazione contenuti, quindi non avrete problemi durante le vostre giornate lavorative. L'archiviazione è invece affidata a un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1TB, che offre velocità di lettura e scrittura eccellenti per un'esperienza reattiva in ogni scenario. A differenza della RAM, lo storage è accessibile e sostituibile dall'utente tramite uno slot M.2 2242, permettendo aggiornamenti futuri o sostituzioni in caso di necessità.

Il comparto grafico è gestito dalla GPU integrata Intel Arc 140V, un significativo passo avanti rispetto alle precedenti soluzioni integrate di Intel. È in grado di gestire abbastanza bene attività creative leggere, riproduzione video in alta risoluzione e anche alcuni giochi poco esigenti. Ovviamente non può competere con soluzioni dedicate, ma se vi serve un laptop capace di gestire carichi grafici complessi (che si tratti di giochi o software professionali) dovreste orientarvi su altro: vi consigliamo di dare una sguardo alla nostra guida per i migliori notebook per trovare quello che fa al caso vostro.

La connettività del ThinkPad X9 14 Aura Edition è moderna ma relativamente minimalista, con due porte Thunderbolt 4 che supportano velocità di trasferimento fino a 40 Gb/s, una porta HDMI 2.1 per il collegamento a display esterni ad alta risoluzione e un jack audio combo per cuffie e microfono. L'assenza di porte USB-A tradizionali è un compromesso evidente dettato dal design ultrasottile, che richiederà l'uso di adattatori per il collegamento di dispositivi come chiavette USB, mouse cablati o altre periferiche con connettore standard. Sul fronte della connettività wireless, il laptop sfrutta una scheda Intel BE201 per garantire il supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

La tastiera rappresenta un'evoluzione rispetto al design classico dei ThinkPad, mantenendo l'eccellente qualità costruttiva e sensazione tattile che ha reso celebri questi dispositivi tra i professionisti della scrittura. I tasti leggermente squadrati offrono una corsa di 1,5 millimetri con un feedback tattile nitido e consistente, perfetto per sessioni di scrittura prolungate. L'illuminazione a LED bianca regolabile permette di lavorare comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il trackpad aptico è ampio e reattivo, con un feedback tattile personalizzabile che simula efficacemente la sensazione di un click fisico pur mantenendo un design completamente piatto, in linea con l'estetica moderna del dispositivo.

Il sistema di webcam è particolarmente avanzato, con un sensore da 8 megapixel capace di registrare video in alta definizione, abbinato a tecnologie di rilevamento presenza che possono bloccare automaticamente il dispositivo quando l'utente si allontana e riattivarlo al suo ritorno. La riduzione del rumore migliora significativamente la qualità video in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il microfono dual-array con supporto Dolby Voice garantisce una buona voce durante le videoconferenze, cancellando in maniera efficace i rumori ambientali.

La batteria da 55Wh rappresenta un buon compromesso tra autonomia e portabilità, supportando la ricarica rapida che permette di raggiungere l'80% della capacità in appena un'ora. Lenovo dichiara un'autonomia di oltre 15 ore in scenari d'ufficio tipici, un valore che, seppur ottimistico come spesso accade con i dati di fabbrica, testimonia l'attenzione all'efficienza energetica nella progettazione di questo dispositivo. Il sistema di raffreddamento è stato completamente riprogettato per adattarsi al nuovo profilo ultrasottile, con una soluzione a doppia ventola che promette di mantenere temperature operative ottimali anche durante carichi di lavoro intensi, bilanciando prestazioni e rumorosità.

Esperienza d'uso

Nelle attività più comuni come la navigazione web, l'editing di documenti e le videoconferenze, la combinazione del processore Intel Core Ultra 7 e dei 32GB di RAM si dimostra più che adeguata, offrendo un'esperienza fluida e reattiva anche quando si lavora con numerose schede del browser aperte contemporaneamente e diverse applicazioni in esecuzione. La NPU è ottima per ottimizzare le funzionalità IA, come la sfocatura dello sfondo e l'inquadratura automatica durante una videochiamata, riducendo il carico sui core della CPU e migliorando l'efficienza energetica.

Quando si passa a carichi di lavoro più esigenti come l'editing video con software come DaVinci Resolve o Adobe Premiere Pro, emergono i limiti della configurazione: a pesare è soprattutto l'assenza di una GPU dedicata, che si fa sentire nel rendering e in alcune operazioni complesse, portando a tempi di elaborazione decisamente più lunghi di quelli che si ottengono con una GPU discreta. Il ThinkPad X9 14 Aura Edition non è però una workstation portatile, bensì una macchina pensata prima di tutto per mobilità e autonomia, quindi è normale che non performi al pari di macchina che sono si più potenti, ma anche decisamente meno portatili e compatte.

Il display OLED rappresenta indubbiamente uno dei punti di forza più significativi nell'esperienza d'uso quotidiana. Nella visualizzazione di contenuti HDR su piattaforme come Netflix o Disney+, i neri profondi e l'elevato contrasto creano un'esperienza visiva straordinariamente immersiva, mentre il refresh rate variabile fino a 120Hz rende lo scorrimento delle pagine web e le animazioni dell'interfaccia utente fluidi e piacevoli in ogni situazione. La precisione cromatica eccellente, con copertura completa dello spazio colore DCI-P3, si rivela preziosa per fotografi e designer che necessitano di valutare accuratamente i colori durante il lavoro sul campo. Il rivestimento anti-riflesso funziona efficacemente in ambienti interni, ma la luminosità massima di 500 nit può risultare insufficiente in condizioni di forte illuminazione esterna, come quando si lavora all'aperto in giornate soleggiate.

Il sistema di raffreddamento a doppia ventola si dimostra generalmente efficace nel gestire il calore generato durante l'uso normale, mantenendo il dispositivo a temperature confortevoli durante la maggior parte delle attività quotidiane. Tuttavia, sotto carichi di lavoro particolarmente intensi e prolungati, come il rendering video o l'esecuzione di simulazioni complesse, le temperature salgono anche nella zona della tastiera, che diventa calda al tatto. In queste condizioni anche la rumorosità delle ventole diventa evidente, con picchi di 46 dB.

La tastiera è considerata uno dei punti di forza di questo dispositivo, mantenendo l'eccellente tradizione ThinkPad nonostante il nuovo aspetto estetico. La corsa dei tasti e il feedback tattile preciso e consistente rendono la digitazione un'esperienza particolarmente gratificante, ideale per chi trascorre molte ore a scrivere documenti, email o codice. Il trackpad aptico rappresenta un bel miglioramento rispetto ai modelli tradizionali, è grande, la superficie è liscia e reattiva, supporta gesti multi-touch precisi e personalizzabili. Insomma, un'esperienza d'uso di alto livello che si avvicina a quella offerta dai migliori concorrenti sul mercato.

Le funzionalità software proprietarie di Lenovo aggiungono valore all'esperienza quotidiana. Particolarmente utili sono le Smart Modes, facilmente attivabili tramite il tasto F8, che permettono di ottimizzare rapidamente il comportamento del sistema in base al contesto d'uso. La modalità "Focus" disabilita automaticamente le notifiche non essenziali e ottimizza le impostazioni audio e visive per sessioni di lavoro concentrate, mentre la modalità "Shield" utilizza la webcam per rilevare potenziali intrusi visivi alle spalle dell'utente, sfocando automaticamente lo schermo per proteggere informazioni sensibili.

La qualità audio risulta adeguata, ma non eccezionale. Gli altoparlanti stereo offrono un volume sufficiente per presentazioni in piccole sale riunioni e per la fruizione di contenuti multimediali in ambienti tranquilli, riproducendo bene voci e dialoghi. Tuttavia mancano i bassi e c'è poca separazione stereo, un compromesso inevitabile in un design così sottile, ma che rende l'esperienza di ascolto meno immersiva.

La webcam da 8MP rappresenta un significativo passo avanti rispetto agli standard del settore, offrendo una qualità video maggiore durante le videoconferenze rispetto alla maggior parte dei concorrenti equipaggiati con sensori da 720p o 1080p. Il sistema di riduzione del rumore si dimostra particolarmente efficace in condizioni di scarsa illuminazione, mantenendo l'immagine pulita e definita anche in ambienti non ideali. Le funzionalità di sicurezza integrate, come il rilevamento della presenza, aggiungono un ulteriore livello di protezione bloccando automaticamente il dispositivo quando l'utente si allontana, una caratteristica particolarmente apprezzata da chi lavora con dati sensibili in ambienti pubblici o condivisi.

C'è ovviamente anche il login tramite riconoscimento del volto con Windows Hello, ma se preferite potete usare anche l'impronta digitale: il sensore è integrato nel tasto d'accensione.

Nel complesso, l'esperienza d'uso quotidiana del ThinkPad X9 14 Aura Edition si rivela estremamente soddisfacente per i professionisti e creativi digitali sempre in movimento, che privilegiano portabilità, qualità del display e raffinatezza costruttiva. Le limitazioni in termini di porte rappresentano un compromesso in favore di un design ultrasottile, mentre le prestazioni bilanciano efficacemente potenza ed efficienza energetica.

Autonomia

L'autonomia della batteria offre performance solide. In una tipica giornata lavorativa, fatta di navigazione web, gestione di documenti, videoconferenze e qualche streaming video, ci assestiamo intorno alle 13 ore di autonomia, più che abbastanza per uscire di casa senza caricatore, anche quando si viaggia. Attivando la modalità "Battery Saver" si arriva fino a quasi 16 ore complessive, sacrificando ovviamente le prestazioni, ma senza alcun impatto sulle attività basilari come lo streaming video.

Verdetto

Il ThinkPad X9 14 Aura Edition rappresenta un esperimento coraggioso e largamente riuscito di modernizzazione della storica linea ThinkPad, rivolto a professionisti (e non solo) che privilegiano design contemporaneo, qualità visiva e portabilità estrema, senza rinunciare completamente alla robustezza e affidabilità che hanno reso celebre questa gamma di laptop.

Il display OLED con risoluzione 2.8K e refresh rate di 120Hz si posiziona indiscutibilmente tra i migliori sul mercato per qualità complessiva, offrendo un'esperienza superiore sia per attività creative che richiedono precisione cromatica, sia per il consumo di contenuti multimediali che beneficia di neri perfetti e contrasto praticamente infinito. La combinazione di alta risoluzione e refresh rate elevato elimina il tradizionale compromesso tra nitidezza e fluidità, rappresentando un significativo valore aggiunto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

L'autonomia della batteria si dimostra più che adeguata per una giornata lavorativa completa nella maggior parte degli scenari d'uso, con la ricarica rapida che offre un'ulteriore sicurezza per chi è sempre in movimento. La capacità di adattare dinamicamente i consumi in base al carico di lavoro, supportata dai diversi profili energetici facilmente accessibili, permette di bilanciare efficacemente prestazioni e durata della batteria in base alle necessità del momento.

Lo chassis in alluminio, oltre a conferire un'estetica raffinata e moderna, mantiene le tradizionali certificazioni militari che garantiscono resistenza a condizioni ambientali sfavorevoli, dimostrando che l'eleganza può coesistere con la durabilità. Il peso contenuto e il profilo ultrasottile rendono questo dispositivo un compagno ideale per chi viaggia spesso e vuole la massima portabilità, senza sacrificare la qualità costruttiva.

La coppia tastiera/trackpad si conferma tra le più performante nella categoria business, con una precisione e un comfort che supportano benissimo anche le sessioni di lavoro più lunghe. La tastiera mantiene l'eccellente tradizione ThinkPad nonostante la nuova estetica, mentre il trackpad aptico rappresenta un'evoluzione notevole, con una superficie maggiore e gesti multi-touch precisi e personalizzabili.

L'integrazione delle tecnologie IA gestite dalla NPU dedicata si dimostra efficace nell'ottimizzare numerosi flussi di lavoro quotidiani, dalle videoconferenze con sfocatura dello sfondo in tempo reale, alla traduzione istantanea di testi, fino alle funzionalità di sicurezza avanzate come il rilevamento della presenza. Tutte caratteristiche supportate da un software proprietario ben integrato, che offrono vantaggi tangibili nell'uso quotidiano, soprattutto per i professionisti.

Tuttavia, non mancano i compromessi, legati soprattutto alla scelta di un design così particolare: la dotazione porte limitata e l'assenza di connettività cellulare integrata sono due tra i più evidenti, in particolare l'assenza di un modulo 5G/4G potrebbe pesare a chi vuole essere sempre connesso, anche in assenza di reti WiFi. La presenza di sole due porte USB-C obbliga a portare con sé adattatori e dongle, ma non si tratta di accessori che incidono in maniera esagerata sulla portabilità e che spesso si trovano comunque nello zaino di chi lavora in movimento.

Anche il sistema di raffreddamento, pur essendo efficace, risulta leggermente rumoroso sotto carico elevato, specialmente in ambienti poco rumorosi. Si tratta in realtà di una caratteristica comune nei laptop ultrasottili che fanno uso di una dissipazione attiva: un compromesso inevitabile visto il profilo estremamente compatto del notebook.

Chi dovrebbe acquistare il Lenovo X9 14 Aura Edition? Si tratta di un prodotto eccellente per creativi digitali che cercano un display di alto livello, o per professionisti che privilegiano massima portabilità e autonomia più che sufficiente per una giornata lavorativa completa, o ancora per utenti premium che cercano un laptop sottile con una qualità costruttiva superiore e sono disposti a investire cifre importanti.

È il notebook giusto per chi è sempre in movimento e vuole un compagno di viaggio potente e affidabile, capace di accompagnarli in ogni situazione. Al contrario, non è adatto a chi cerca la massima potenza per carichi professionali intensivi, per cui è ottimale una GPU dedicata. Se vi ritrovate tra questi utenti dovete indirizzarvi su altre macchine, tenendo in considerazione che potreste dover sacrificare la portabilità in favore della potenza.