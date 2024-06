Incrementa la memoria del tuo smartphone o tablet con la microSDXC SanDisk Ultra da 128GB. Oggi costa solo 19€!

La scheda microSDXC SanDisk Ultra UHS-I da 128GB vi permette di incrementare notevolmente la memoria dei vostri dispositivi portatili ed è disponibile su Mediaworld a soli 18,99€, circa la metà rispetto al prezzo originale di 35,99€. Questa scheda è perfetta per riprendere e conservare ore e ore di video in Full HD, senza il timore di esaurire lo spazio. Grazie alla sua velocità di trasferimento di dati fino a 140 MB/s, vi permetterà di spostare fino a 1200 foto in un solo minuto. Ideale per smartphone e tablet Android, assicura caricamenti più veloci delle applicazioni grazie alla classificazione A1.

microSDXC SanDisk Ultra, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda microSDXC SanDisk Ultra UHS-I è ideale per chi vive in un mondo digitale sempre in movimento e ha bisogno di uno spazio di archiviazione ampio e affidabile per il proprio smartphone o tablet Android. Pensata per soddisfare le esigenze di chi ama immortalare momenti importanti o di chi desidera godersi i propri video in Full HD senza preoccupazioni di spazio, questa scheda offre una capacità di 128 GB. È perfetta per chi richiede la possibilità di memorizzare un numero significativo di ore di video in Full HD, oltre a foto, musica, film e altri file importanti da conservare e condividere.

La scheda si distingue inoltre per la sua elevata velocità di trasferimento dati, che raggiunge i 140 MB/s, facendo sì che si possano spostare fino a 1200 foto in un solo minuto. Questa caratteristica è essenziale per chi non vuole perdere tempo nell'archiviazione dei propri contenuti digitali. In aggiunta, la classificazione A1 indica che la scheda è ottimizzata anche per le app, assicurando avvii e prestazioni più veloci e migliorando così l'esperienza d'uso degli smartphone. Pertanto, è raccomandata a chi cerca una soluzione di archiviazione che coniughi capacità elevata, rapidità di trasferimento dati e affidabilità per l'utilizzo quotidiano.

La scheda microSDXC Ultra UHS-I si distingue per la sua capacità di archiviazione elevata, rapidità nel trasferimento dei dati e l'ottimizzazione per l'utilizzo con le applicazioni, rendendola una scelta eccellente per chi necessita di maggiore spazio e di velocità nel gestire contenuti in Full HD sui propri dispositivi Android. La sua eccellente compatibilità e prestazioni rendono questa scheda un acquisto consigliato per chi desidera espandere significativamente l'archiviazione del proprio dispositivo senza compromettere la velocità e l'efficienza.

