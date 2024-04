CPU cinesi sempre meglio, ora sono indietro di soli 4 anni

Zhang Ge, CEO di Loongson, ha presentato le nuove CPU octa-core di prossima generazione 3B6600 e 3B7000 destinate al mercato cinese. Queste nuove unità di elaborazione sono progettate per il mercato mainstream, e si focalizzano principalmente sulle prestazioni single-core rispetto a quelle multi-core.

Loongson ha dichiarato che, sebbene le CPU 3B6600 e 3B7000 siano ancora in ritardo rispetto alla concorrenza in termini di prestazioni multi-core, l'azienda ha colmato notevolmente il divario nelle prestazioni single-core. È stato riferito un miglioramento di 20 volte rispetto alle precedenti generazioni di processori Loongson. I test mostrano che il 3A6000, un predecessore della serie, ha raggiunto un livello IPC simile a quelli delle CPU Zen 4 di AMD e Raptor Lake di Intel.

I produttori cinesi potrebbero ridurre il divario tecnologico in tempi più brevi di quanto previsto.

Il 3B6600 è dotato di otto core CPU LA854 e di un core grafico LG200 on-chip con clock a 3,0 GHz, mentre il 3B7000 presenta otto core LA864 con clock a 3,5 GHz, ma non sono state fornite informazioni sulla sua iGPU.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, il 3B7000 supporta PCIe 4.0, SATA III, USB 3.0, GMAC e output HDMI. Inoltre, è dotato di acceleratori Tensor INT8 integrati per carichi di lavoro LLM e supporta l'elaborazione OpenCL 3.0 e l'accelerazione grafica OpenGL 4.0. Sebbene la grafica on-chip possa raggiungere prestazioni di calcolo fino a 256 GFLOP e fino a 1TFlops con una soluzione grafica discreta, potrebbe mancare il supporto per alcune funzionalità.

Loongson ha l'obiettivo ambizioso di competere con le offerte x86 e ARM con la sua architettura "Dragon". Con la Cina che ha già vietato l'uso di CPU Intel e AMD per l'uso governativo ufficiale e con molte istituzioni che optano per chip di produzione nazionale, Loongson potrebbe conquistare una quota di mercato più ampia in Cina, ma rimane da vedere se riuscirà a convincere anche il mercato mainstream.