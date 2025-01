Pochi 9800x3d? Amd dice che è colpa di inte

L'azienda AMD ha dichiarato che la carenza di processori Ryzen 7 9800X3D, considerati i migliori per il gaming, è dovuta a una domanda senza precedenti, in parte causata dalle scarse prestazioni dei prodotti concorrenti di Intel.

Durante un incontro con i dirigenti AMD al CES 2025 di Las Vegas, l'azienda ha spiegato che la domanda per il Ryzen 7 9800X3D (che finalmente potete trovare con una certa tranquillità su Amazon) ha superato di gran lunga le previsioni iniziali. Il dirigente Frank Azor ha commentato: "Sapevamo di aver realizzato un ottimo prodotto. Non sapevamo che il concorrente [Intel] ne avesse fatto uno terribile".

Per AMD la domanda per il suo processore di punta è stata più alta che mai.

La situazione è stata esacerbata dalle deludenti prestazioni dei processori Arrow Lake di Intel al lancio. Nonostante Intel abbia promesso una soluzione, i test recenti hanno dimostrato che la patch non ha migliorato le prestazioni, rendendo i prodotti Intel ancora meno competitivi rispetto al lancio.

David McAfee di AMD ha spiegato che la produzione dei processori X3D richiede tempi più lunghi rispetto ai chip tradizionali: "La produzione di un semiconduttore tradizionale richiede 12-13 settimane dall'inizio alla fine. Il processo di impilamento 3D aggiunge ulteriore tempo, quindi ci vuole più di un trimestre per aumentare realmente la produzione di questi prodotti."

AMD sta lavorando per aumentare la capacità produttiva, ma ci vorrà del tempo prima che i nuovi chip 9800X3D arrivino sul mercato in quantità significative.

McAfee ha anche rivelato che la stragrande maggioranza della domanda si concentra sul modello da 8 core: "Se guardo storicamente ai nostri prodotti 7000X3D, il 7800X3D ha avuto di gran lunga il volume più alto in quella gamma di prodotti. Credo che per i modelli da 12 e 16 core ci siano certi tipi di clienti che li acquistano. Ma la realtà è che se sei davvero un creatore di contenuti, probabilmente compri ancora il 9950X."

AMD prevede che la domanda per il 9800X3D continuerà a superare di 10 a 1 quella per i modelli con più core, poiché offre prestazioni gaming imbattibili.

Alla domanda su come Intel intenda rispondere al vantaggio di AMD nella fascia premium per il gaming, Jim Johnson di Intel ha risposto in modo vago: "Il nostro obiettivo è avere prodotti leader in ogni segmento, ma non parlerò di prodotti non ancora annunciati".

Al momento non ci sono indicazioni che Intel abbia in sviluppo una tecnologia in grado di competere con il 3D V-Cache di AMD. Questo significa che AMD continuerà probabilmente a dominare il mercato globale delle CPU per gaming nel 2025.