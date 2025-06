La notizia in un minuto

La riedizione "Master Crafted Edition" del primo Space Marine di Warhammer 40,000 sta ricevendo critiche devastanti dalla community, ottenendo valutazioni "prevalentemente negative" su Steam dove viene venduto a 39,99 dollari. Nonostante Games Workshop e Sega abbiano chiarito che non si tratta di una remaster completa ma di una versione migliorata con texture 4K, modelli rinnovati e controlli modernizzati, molti giocatori sostengono che questi cambiamenti abbiano peggiorato l'esperienza originale. I problemi più gravi riguardano il multiplayer praticamente deserto, con il crossplay disattivato per impostazione predefinita che ha ulteriormente frammentato la già ridotta base di giocatori. Le critiche si estendono anche a scelte controverse come la modifica dell'aspetto degli Orchi che ha eliminato la varietà cromatica utile per distinguere i nemici, oltre a bug gravi come la corruzione dei file di salvataggio che può cancellare completamente i progressi. Su Game Pass l'accoglienza risulta più tiepida ma comunque problematica, mentre i nuovi arrivati attratti dal successo di Space Marine 2 sembrano essere più indulgenti. La speranza è che Sega intervenga rapidamente con correzioni sostanziali per non compromettere il momento d'oro del franchise Warhammer 40,000.