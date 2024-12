DeepCool AK620 Digital Pro, bello e silenzioso | Test & Recensione

Il mercato dei dissipatori ad aria offre diverse soluzioni interessanti, una di queste è senza dubbio il DeepCool AK620 Digital Pro. Si tratta di un sistema di raffreddamento ad aria che cattura subito l’attenzione per il suo display LCD integrato, posto nella parte superiore, capace di offrire anche prestazioni eccellenti, che lo rendono una valida alternativa agli altri prodotti di questo tipo presenti sul mercato.

Design e caratteristiche tecniche

Il display LCD, nascosto da una grande placca nero lucido che, vi avvisiamo, attirerà una gran quantità di polvere, è contornato da un’illuminazione RGB personalizzabile, unica nota di colore in un dissipatore altrimenti completamente nero, dalle lamelle delle torri alle heatpipe.

Il design è a doppia torre, con una ventola di raffreddamento al centro e un’altra sopra le RAM. Sono entrambe delle DeepCool FT12 SE da 120mm, con cuscinetti fluidodinamici, che operano tra i 500 e i 1750 RPM e riescono a muovere 60,89 CFM d’aria, pur rimando tutto sommato silenziose. A trasferire il calore dalla CPU alle lamelle ci pensano sei heatpipe in rame, che si rivelano efficaci anche nelle situazioni più impegnative.

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Immagine 1 di 5

L’AK620 Digital Pro è compatibile con praticamente tutti i socket moderni, compresi Intel LGA 1700 e LGA 1851 e AMD AM5, quindi potrete usarlo praticamente su qualsiasi build.

All’interno della confezione sono presenti tutti gli accessori per l’installazione, dai bracket (diversi per Intel e AMD) alle varie viti, oltre a un tubetto di pasta termica e a un pratico cacciavite lungo, che facilita il montaggio. Le istruzioni sono chiare e anche se non avete mai assemblato un PC prima d’ora, o comunque non avete così tanta esperienza da capire subito quali componenti dovete usare, non avrete alcuna difficoltà.

Una volta assemblato, il DeepCool AK620 Digital Pro non interferisce con i moduli RAM, dovrete solo alzare la ventola in base all’altezza delle vostre memorie.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Per sfruttare il display LCD è necessario installare il software di DeepCool, che permette anche di personalizzare le informazioni mostrate. Una volta che il programma è presente sul vostro PC, appariranno sul display diversi dati: il principale è la temperatura del processore, seguita dalla percentuale di carico, i watt assorbiti e la frequenza operativa.

Prestazioni di raffreddamento

In termini di prestazioni, il DeepCool AK620 Digital Pro si è dimostrato un eccellente dissipatore che può tranquillamente entrare nella classifica dei migliori dissipatori ad aria del mercato. Durante i test è riuscito a dissipare fino a 233 watt su un vecchio Intel Core i7-13700K, raggiungendo risultati simili a quelli di un Noctua NH-D15S. Ottimi risultati anche nei test a 125 watt e 95 watt, dove il dissipatore mantiene sempre sotto controllo la temperatura, fermandosi addirittura a 61°C con le ventole in modalità silenziosa.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Per quanto riguarda la rumorosità, abbiamo rilevato circa 43dB sotto stress, che scendono a livelli molto più bassi quando il dissipatore deve gestire carichi più leggeri. Il valore registrato in questo testo è praticamente lo stesso del Noctua NH-D15S ed è molto più basso di quello del Thermalright Peerless Assassin, modello molto apprezzato dall’utenza per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, che arriva a 48dB.

Verdetto

Il DeepCool AK620 Digital Pro è un dissipatore ad aria dal buon rapporto qualità / prezzo, dal design elegante e curato, performante e silenzioso. Il display è un’aggiunta gradita, sia per la sua utilità sia perché dona un design unico al prodotto; le informazioni mostrate possono essere personalizzate facilmente tramite software, così da avere tutte le informazioni che servono a colpo d’occhio (sempre a patto che teniate il PC sulla scrivania).

Il dissipatore può essere acquistato attualmente a un prezzo di circa 70 euro (la versione bianca attualmente è in offerta a 60 euro), un prezzo che lo colloca nella fascia medio-alta del mercato, ma adeguato alle prestazioni offerte e competitivo; il Noctua NH-D15S è più costoso, mentre il Thermalright Peerless Assassin è più economico, ma è anche molto più rumoroso e leggermente meno performante.

Se siete alla ricerca di un dissipatore ad aria per la vostra nuova build, il DeepCool AK620 Digital Pro è assolutamente un modello da prendere in considerazione: è efficace, silenzioso e con un bel design. Viste le ottime qualità del prodotto, gli conferiamo il nostro award.