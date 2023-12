Migliori dissipatori ad aria CPU (dicembre 2023)

Se siete qui a leggere queste righe, significa che avete raggiunto un livello di consapevolezza che vi permette di comprendere l'importanza fondamentale di un buon sistema di raffreddamento per il vostro PC. E probabilmente, avete anche stabilito la vostra strategia, decidendo di optare per un dissipatore ad aria, il cui funzionamento ed utilizzo dettagliato è l'oggetto di questa guida. Questa scelta è più che comprensibile, in quanto i dissipatori forniti dai produttori di CPU, benché siano quasi sempre inclusi nella confezione dei processori, non rappresentano di certo la soluzione ottimale.

Ad esempio, Intel ha recentemente rinnovato la sua gamma di dissipatori, migliorandone notevolmente le prestazioni rispetto al passato. Tuttavia, anche se questi nuovi modelli rappresentano un passo avanti, non sono ancora in grado di sfruttare a pieno il potenziale delle CPU Intel. Analogamente, AMD offre i suoi dissipatori Wraith, che godono di buona reputazione per le loro prestazioni decenti, e che non obbligano necessariamente l'acquisto di un componente aggiuntivo. Ma, per sfruttare appieno le straordinarie performance che la piattaforma Ryzen può offrire, un dissipatore di terze parti diventa un componente quasi indispensabile. Ciò non implica necessariamente un cambiamento radicale nel design del tuo PC, in quanto esistono molte soluzioni di raffreddamento ad aria di terze parti con prestazioni molto superiori ai dissipatori stock.

In questa guida ci siamo concentrati esclusivamente sui migliori dissipatori ad aria disponibili sul mercato attuale. Abbiamo selezionato i modelli che riteniamo essere i più significativi e distintivi, così da rispondere ai gusti di ogni utente. Infatti, i dissipatori presenti in questa guida sono tutti di alta gamma, con differenze prestazionali minime tra loro. Pertanto, la scelta del modello migliore non sarà dettata tanto dalle prestazioni o dalla qualità del dissipatore, quanto dal gusto estetico e funzionale dell'utente. In altre parole, qualunque modello sceglierete, potete stare sicuri che fornirà le massime prestazioni attualmente ottenibili con un dissipatore ad aria. Tuttavia, abbiamo incluso anche un modello entry-level ad alte prestazioni, per coloro che cercano un compromesso tra performance elevate e risparmio economico.

Con l'ultimo aggiornamento, vista la mancanza di nuove proposte sul mercato, abbiamo pensato di migliorare di fornirvi ulteriori informazioni inerenti ai parametri da tenere in considerazione quando si è in procinto di scegliere il migliore dissipatore ad aria in base alle proprie esigenze.

Come scegliere un dissipatore ad aria

Scegliere un dissipatore non è sempre semplice, in quanto entrano in gioco alcuni fattori che non possono essere assolutamente trascurati. In particolare la compatibilità con il socket, e le prestazioni naturalmente, sono aspetti da tenere ben presente per effettuare il corretto acquisto. In questa sezione vi riportiamo alcune delle domani più frequenti a cui bisogna rispondere prima di acquistare il vostro nuovo dissipatore ad aria.

Con quali socket è compatibile?

Seppur in linea di massima, tutti i dissipatori offrono una compatibilità praticamente universale, può capitare in alcuni casi che l'acquisto di eventuali adattatori sia da effettuare separatamente. Non mancano poi dissipatori dedicati a piattaforme specifiche, come nel caso di alcuni modelli dedicati al socket TR4 di AMD. Il consiglio è quindi di verificare in ogni caso che il proprio socket sia riportato tra quelli supportati, o al massimo che siano effettivamente disponibili separatamente gli eventuali adattatori per la propria piattaforma, se proprio non volete rinunciare ad un modello in particolare. Si tratta di una semplice attenzione in più, quasi mai necessaria, ma che vi consigliamo di avere.

Quali sono le sue dimensioni?

L'efficienza per un dissipatore è fondamentale, ed è indispensabile quindi avere una struttura che riesca a raccogliere quanto più calore è possibile, nel minor tempo possibile, e che riesca a dissiparlo in maniera rapida. A tal proposito gli aspetti da considerare sono 3: il numero di torri che compongono l'heatsink, il numero di heatpipe che trasferiscono il calore dal plate all'heatsink e la quantità e dimensioni delle ventole che provvedono a disperdere il calore. Inevitabilmente avere due torri vuol dire avere una superficie maggiore sulla quale distribuire il calore prodotto dalla CPU. Allo stesso modo, avere un numero elevato di heatpipe corrisponde ad un trasferimento del calore più rapido e ben distribuito. Infine, avere un maggior numero di ventole, vuol dire avere un flusso d'aria maggiore che permette una rapida dispersione del calore.

Naturalmente tutto va di pari passo con il processore a disposizione ed il modo in cui si intende utilizzarlo. Bisogna quindi valutare bene di cosa abbiamo bisogno, per non incorrere in acquisti inutili, come un dissipatore sovradimensionato o sottodimensionato. Se l'intenzione è quella di spingere sull'overclock, o semplicemente tenderemo a sfruttare l'intera potenza di una CPU di fascia alta con costanza, allora un dissipatore a doppia torre e doppia ventola potrebbe rivelarsi l'unica strada percorribile. Viceversa se avete un processore con un TDP piuttosto contenuto, e non c'è alcun intenzione di andare a toccare parametri come voltaggio e frequenza, allora potreste accontentarvi di un dissipatore più modesto, in grado di assolvere pienamente la sua funzione. Si tratta di un aspetto fondamentale perché non sempre un cooler economico riesce a soddisfare le nostre esigenze, così come non sempre uno high-end è effettivamente necessario.

È importante la sua rumorosità?

La rumorosità è un aspetto da non sottovalutare quando si parla di dissipatori, in quanto alcuni modelli potrebbero generare un rumore consistente, soprattutto quando la CPU è sottoposta a carichi di lavoro pesanti. Questo è dovuto principalmente alla velocità di rotazione delle ventole del dissipatore, che aumenta per dissipare il calore generato dalla CPU in maniera più efficiente.

Quando la CPU è molto sollecitata, infatti, genera una quantità di calore superiore e il dissipatore deve lavorare più intensamente per mantenerla a temperature accettabili. Di conseguenza, le ventole accelerano e la rumorosità aumenta. Questo può diventare un problema, specialmente se si utilizza il computer per lunghe sessioni di lavoro o di gioco, o se si tiene il PC in un ambiente in cui il silenzio è importante.

Se preferite un sistema silenzioso, è consigliabile cercare un dissipatore con un livello di rumore basso. Ciò è spesso indicato nelle specifiche del prodotto, e può essere misurato in decibel (dB). Molti produttori di dissipatori offrono modelli "silenziosi", che sono progettati per ridurre al minimo la rumorosità, senza compromettere le prestazioni di raffreddamento.

Qual è il budget a disposizione?

Come in ogni decisione d'acquisto, il budget è uno dei principali fattori che influenzano la scelta. I dissipatori per CPU presentano un'ampia gamma di prezzi, che possono variare in modo considerevole da un modello all'altro. In linea generale, si può affermare che i modelli più costosi tendono ad offrire prestazioni superiori. Questo perché spesso utilizzano materiali di migliore qualità, progetti di raffreddamento più sofisticati o includono funzioni aggiuntive, come l'illuminazione RGB o un controllo avanzato delle ventole.

Tuttavia, un prezzo più elevato non garantisce sempre prestazioni proporzionalmente migliori. Molti modelli di fascia media possono offrire prestazioni di raffreddamento eccellenti, a volte vicine o addirittura equivalenti a quelle dei modelli di fascia alta, ma a un costo significativamente inferiore.

Quali caratteristiche estetiche deve avere?

L'ultimo aspetto da prendere in considerazione, ma non per questo meno importante, riguarda il design e l'estetica del dissipatore. In molti casi, soprattutto se possedete un case con una finestra trasparente e tenete conto dell'aspetto visivo del vostro sistema, il design del dissipatore può rivestire un ruolo significativo.

Il dissipatore non è solo un componente funzionale, ma può anche essere un elemento di stile che aggiunge un tocco di personalità. Molti produttori di dissipatori oggi offrono design eleganti e sofisticati che vanno oltre la semplice funzionalità. Inoltre, molti dissipatori moderni includono luci LED RGB, le quali possono essere sincronizzate con il resto del sistema per creare effetti di illuminazione unici e accattivanti.