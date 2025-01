DeepSeek è appena diventato virale ed è già sotto grave attaco hacker

Un attacco informatico su larga scala ha colpito DeepSeek, la startup cinese di intelligenza artificiale che sta rapidamente guadagnando popolarità. L'azienda ha annunciato di aver temporaneamente limitato le nuove registrazioni degli utenti a causa dell'attacco, anche se al momento sembra ancora possibile creare nuovi account.

DeepSeek ha pubblicato un avviso sul proprio sito web che recita: "A causa di attacchi dolosi su larga scala ai servizi di DeepSeek, la registrazione potrebbe essere occupata. Si prega di attendere e riprovare. Gli utenti registrati possono accedere normalmente. Grazie per la comprensione e il supporto". La pagina di stato del servizio indica inoltre che le prestazioni sono attualmente degradate.

L'azienda non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura dell'attacco o su eventuali impatti sui dati degli utenti esistenti. Questa interruzione arriva in un momento cruciale per DeepSeek, che ha recentemente lanciato la sua app gratuita di assistente AI per Android e iOS, balzando rapidamente in cima alle classifiche degli app store.

Il successo di DeepSeek è attribuito al suo modello AI che consumerebbe significativamente meno dati e opererebbe a una frazione del costo rispetto ai concorrenti come OpenAI e Meta. Questa efficienza sta attirando l'attenzione degli esperti del settore, che vedono la startup cinese come una potenziale minaccia alla supremazia americana nel campo dell'intelligenza artificiale.

Mentre l'azienda lavora per risolvere i problemi di sicurezza, resta da vedere come questo incidente influenzerà la sua crescita e la percezione degli utenti sulla sicurezza delle piattaforme AI emergenti.