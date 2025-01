DeepSeek lancia Janus-Pro, il suo nuovo generatore di immagini IA

DeepSeek, la startup cinese specializzata in intelligenza artificiale che è finita sulla bocca di tutti negli ultimi giorni, ha lanciato Janus-Pro, un nuovo modello di generazione di immagini da testo. Il sistema mira a competere con rivali statunitensi come DALL-E 3 e Stable Diffusion, offrendo una qualità e precisione superiori nella creazione di immagini.

Questo lancio segue il recente successo virale del modello linguistico R1 di DeepSeek, che ha impressionato per la rapidità e logicità delle risposte, nonostante sia stato addestrato più velocemente e a costi inferiori rispetto ai concorrenti americani. L'app basata su R1 ha superato ChatGPT in termini di download sull'App Store di Apple.

La semplicità, l'alta flessibilità e l'efficacia di Janus-Pro lo rendono un forte candidato per i modelli multimodali unificati di nuova generazione.

Janus-Pro rappresenta un ulteriore passo in avanti molto significativo nella corsa all'IA tra Cina e Stati Uniti. Il modello utilizza un framework autoregressive che separa le fasi di analisi e generazione delle immagini, mantenendo un sistema unificato per l'elaborazione.

DeepSeek afferma che Janus-Pro "supera il precedente modello unificato e eguaglia o supera le prestazioni di modelli specifici per task". Il sistema è disponibile in diverse dimensioni, da 1 a 7 miliardi di parametri, un fattore chiave per le sue capacità di problem-solving.

Questi costanti lanci di DeepSeek segnalano la spinta della Cina per guadagnare terreno nella crescente competizione globale sull'IA. Questo avviene in un momento di crescente scrutinio delle aziende tecnologiche cinesi, con tensioni già alte riguardo alle preoccupazioni sulla privacy dei dati di TikTok.

Nel frattempo, la scorsa settimana il presidente Donald Trump ha annunciato una nuova iniziativa infrastrutturale sull'IA, promettendo fino a 500 milioni di dollari in partnership con OpenAI e altre aziende tecnologiche. Janus-Pro è attualmente disponibile per il download sulla piattaforma di sviluppo IA Hugging Face.