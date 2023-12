Dirigenti di medio livello che guadagnano un milione l'anno, succede in casa Nvidia

Molti dirigenti di Nvidia stanno vivendo una sorta di "semiretirement", considerando che persino i dirigenti di livello medio, guadagnano 1 milione di dollari all'anno o più: questo emerge da un rapporto pubblicato il 17 dicembre 2023 da Business Insider.

Secondo il report, tra i nuovi assunti c'è un diffuso sentimento di ingiustizia. Durante un incontro interno del mese precedente, sono emerse frustrazioni riguardo agli esecutivi anziani di Nvidia che sembrano operare in una sorta di "semiretirement".

Sebbene i dettagli della riunione siano approssimativi, emerge che i dipendenti che hanno trascorso almeno cinque anni in Nvidia sono così benestanti da non essere particolarmente motivati a lavorare duramente, soprattutto i manager intermedi che guadagnano 1 milione di dollari all'anno o più.

È evidente che i dipendenti di lungo corso in Nvidia possono godere di un notevole benessere economico. Coloro che possiedono stock options hanno visto i loro risparmi aumentare fino al 1.200% in cinque anni. Le azioni attuali sono valutate 488$, mostrando un incredibile aumento del 12.000%, rispetto a dieci anni fa.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha affrontato la questione dei dipendenti in "semiretirement". Ha spiegato che chi lavora nel team verde dovrebbe considerare il lavoro come un "sport volontario", cercando di stimolare la passione e l'orgoglio nei lavoratori senior. Inoltre, ha suggerito che il personale senior dovrebbe comportarsi come CEO del proprio tempo, in modo responsabile e adulto.

Nonostante le preoccupazioni per la distribuzione diseguale di stress e tensione tra i dipendenti, Huang gode di un forte supporto (con un 98% di approvazione su Glassdoor).

Alcuni dipendenti ritengono che la cultura aziendale incentrata sui dipendenti in Nvidia sia responsabile del fenomeno. Questo, combinato con uno stile di gestione piuttosto distaccato e la posizione dominante dell'azienda nel 2023, sembrano contribuire al comfort estremo degli esecutivi e alla compiacenza aziendale. Va ricordato che i dipendenti sono confortati dal fatto che l'ultimo round di licenziamenti in Nvidia risale a 15 anni fa, durante la crisi finanziaria.

Per ottenere una panoramica più completa della cultura aziendale, Business Insider ha intervistato 13 dipendenti di Nvidia e due professionisti delle risorse umane.

Emergono poche pressioni competitive esterne da parte di colossi come Amazon e Microsoft. Inoltre, sembra essere più difficile essere licenziati che assunti in Nvidia. Tuttavia, uno dei dipendenti intervistati ha riferito che Huang è stato chiaro nel suo messaggio: "Fate il vostro dannato lavoro."

Nvidia gode di enormi entrate/margini e di un limitato aumento delle spese operative. Huang potrebbe decidere di non agitare troppo le acque, seguendo il proverbio "Se non è rotto, non ripararlo."

Tuttavia, il CEO, noto per la sua determinazione, potrebbe aspettarsi lo stesso impegno da parte degli altri. Secondo Business Insider, Huang sottolinea spesso durante le riunioni generali che il mercato azionario è severo e Nvidia deve costantemente mostrare forti risultati per soddisfare le aspettative del mercato.