Fa girare Linux dentro Excel: ecco l'impresa geniale del giorno

Nel panorama delle sfide informatiche più bizzarre, la recente impresa di un programmatore si distingue per originalità e audacia. Lo sviluppatore indiano NSG650 è riuscito nell'impresa che molti avrebbero considerato impossibile o quantomeno stravagante: far girare Linux all'interno di Microsoft Excel. Il progetto, battezzato senza troppi fronzoli "LinuxInExcel", è stato caricato su GitHub questa settimana e ha già ricevuto un significativo aggiornamento che implementa il supporto per l'input, rendendo il sistema effettivamente interattivo.

Questa curiosa integrazione tra il popolare foglio di calcolo e il sistema operativo open source rappresenta l'ultimo esempio di una tendenza sempre più diffusa tra gli sviluppatori: spingere applicazioni complesse a funzionare in ambienti apparentemente incompatibili. Un fenomeno che ha visto protagonisti anche altri formati come i PDF, dove alcuni programmatori sono già riusciti a far girare sistemi operativi completi, dimostrando che i confini dell'informatica sono spesso più permeabili di quanto si possa immaginare.

Il progetto di NSG650, pur nella sua eccentricità, solleva interessanti questioni sulla flessibilità dei software moderni e sulla creatività tecnica che continua a prosperare nelle comunità di sviluppatori indipendenti, sempre alla ricerca di nuove frontiere da esplorare, anche quando queste sembrano più un esercizio di stile che una soluzione a problemi concreti.

Dietro le quinte: come funziona Linux su Excel

Lungi dall'essere una vera e propria magia informatica, il funzionamento di Linux all'interno di Excel si basa su alcuni ingegnosi stratagemmi tecnici. Lo stesso NSG650 ammette candidamente che la sua creazione poggia in gran parte su un emulatore RISC-V sviluppato da un altro utente GitHub, cnlohr. L'integrazione avviene grazie a una macro VBA di Microsoft che richiama l'emulatore in una DLL, catturando l'output e scrivendolo direttamente nelle celle del foglio di calcolo.

Questo approccio, per quanto funzionale, comporta inevitabili compromessi. Le prestazioni risultano fortemente limitate e la stabilità dell'intero sistema è tutt'altro che ottimale. Lo sviluppatore di Bangalore non nasconde che il suo LinuxInExcel è "molto instabile", ma sembra comunque soddisfatto del traguardo raggiunto, sottolineando che il progetto è stato realizzato "principalmente per divertimento", come specificato nel file readme su GitHub.

Nonostante NSG650 non abbia manifestato particolare interesse nel perfezionare ulteriormente la sua creazione, il progetto ha già attirato l'attenzione della comunità. In particolare, lo YouTuber Enderman – già noto per aver ingannato ChatGPT inducendolo a generare chiavi di Windows 95 nel 2023 – ha contribuito implementando il supporto per l'input, rendendo l'esperienza significativamente più interattiva.

Grazie al coinvolgimento di Enderman, è ora disponibile un video esplicativo di sette minuti che guida gli utenti attraverso l'installazione di Linux in Excel e illustra le funzionalità di base del terminale, dimostrando come LinuxInExcel si comporti effettivamente come ci si aspetterebbe da un sistema Linux. Il filmato include anche una breve spiegazione dei meccanismi che rendono possibile questa impresa tecnica.

Una delle caratteristiche più interessanti di questi progetti sperimentali è la possibilità per chiunque di replicarli. Tutti i file necessari sono disponibili sulla pagina GitHub di NSG650, accessibili a chiunque disponga di un PC Windows con una versione compatibile di Excel, come quella inclusa in Office 2021.