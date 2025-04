Due nuovi Ryzen Z2 con funzionalità AI sono trapelati online

Il mondo dei processori per dispositivi portatili gaming è in fermento con nuove indiscrezioni che allargano la famiglia AMD Ryzen Z2. Mentre il mercato attendeva l'arrivo del già annunciato Ryzen Z2 Extreme, presentato al CES 2025 e basato su architettura Zen 5 con grafica RDNA 3.5, recenti fughe di notizie rivelano che la gamma potrebbe essere più ampia del previsto. L'informazione, diffusa dal leaker Hoang Anh Phu, suggerisce l'esistenza di due modelli non ancora annunciati ufficialmente che potrebbero ridefinire il panorama competitivo delle console portatili di prossima generazione, con particolare enfasi sulle capacità di intelligenza artificiale.

La competizione nel settore dei dispositivi portatili gaming si sta rapidamente spostando verso l'integrazione di funzionalità AI avanzate. L'arrivo di MSI con i suoi modelli Claw 8 AI+ e Claw 7 AI+, alimentati dai processori Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake", ha evidentemente spinto AMD a rispondere con soluzioni comparabili in termini di potenzialità per l'intelligenza artificiale. Questi dispositivi Intel già supportano le funzionalità Microsoft Copilot+, un ecosistema che sta guadagnando terreno anche nel gaming dopo l'annuncio di "Copilot for Gaming" da parte di un dirigente Xbox lo scorso marzo.

In questo contesto competitivo, AMD sembra pronta a lanciare quello che potrebbe essere denominato "Ryzen AI Z2 Extreme", un processore che, secondo gli esperti di hardware PC, includerebbe un NPU XDNA 2 attivo - una caratteristica inedita per questa serie. L'inclusione di un'unità di elaborazione neurale dedicata rappresenterebbe una risposta diretta alla sfida lanciata da Intel nel segmento delle console portatili con capacità AI integrate.

Le indiscrezioni non si fermano qui. Il leak menziona anche un modello denominato "Ryzen Z2 A", probabilmente una variante del più basilare Ryzen Z2 "Hawk Point" ma con il NPU XDNA attivato. Questa strategia suggerisce un approccio segmentato da parte di AMD, con l'intenzione di offrire funzionalità AI a diversi livelli di prezzo, rendendo l'intelligenza artificiale accessibile anche sui dispositivi di fascia media.

Vale la pena ricordare che già alla fine del 2024, alcuni leaker avevano fatto riferimento al futuro flagship di AMD, menzionando una "curiosa configurazione con 3+5 core". Questa particolare architettura potrebbe ora trovare spiegazione nell'integrazione delle funzionalità AI, che richiedono risorse di elaborazione dedicate per operare in modo efficiente senza compromettere le prestazioni di gioco.

L'ampliamento della gamma Ryzen Z2 con varianti ottimizzate per l'AI rappresenta un chiaro segnale che AMD non intende lasciare il mercato emergente delle console portatili con capacità di intelligenza artificiale nelle sole mani di Intel. I partner produttori, sempre attenti alle tendenze tecnologiche, stanno probabilmente già lavorando su dispositivi che sfrutteranno questi nuovi processori per offrire esperienze di gioco potenziate dall'AI, seguendo quello che ormai appare come un inevitabile "AI gaming bandwagon" che sta ridefinendo il futuro dell'intrattenimento videoludico portatile.