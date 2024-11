Ecco come il nuovo PC Microsoft rivoluziona il cloud

Microsoft ha lanciato Windows 365 Link, un mini-PC progettato per eseguire Windows 365 Cloud PC. Il dispositivo, che parte da 349 dollari, è stato presentato dall'azienda sul suo blog come una soluzione rapida e sicura per connettersi ai server Windows 365, mirando principalmente al mercato business ed enterprise.

Questo nuovo prodotto si inserisce in un contesto in cui le organizzazioni tendono a sostituire i computer ogni due-cinque anni. Tuttavia, è importante notare che per utilizzare Windows 365 Link è necessario sottoscrivere un abbonamento a Windows 365, il cui costo varia da 28 a 315 dollari al mese per utente.

Microsoft evidenzia che l'opzione più popolare tra i dipendenti che utilizzano principalmente Microsoft Teams, browser o applicazioni Microsoft è quella con CPU 4v, 16GB di RAM e 128GB di storage, al costo di 66 dollari al mese per utente. Considerando un periodo di 24 mesi e il costo iniziale dell'hardware, il totale si avvicina ai 2.000 dollari per un PC cloud di base.

Le specifiche precise del processore e della memoria non sono state rivelate, ma Microsoft ha fornito dettagli sulla connettività del dispositivo. Windows 365 Link è dotato di tre porte USB-A, una USB-C, una HDMI, un'uscita DisplayPort, un jack audio da 3,5 mm e una porta per lucchetto Kensington. Supporta fino a due monitor 4K e offre connettività Ethernet, Wi-Fi 6E e Bluetooth.

Uno dei principali punti di forza di Windows 365 Link è la sicurezza. Il sistema operativo limitato impedisce agli utenti finali di installare applicazioni e memorizzare dati localmente, riducendo le vulnerabilità. Inoltre, offre autenticazione senza password tramite Microsoft Entra ID e autenticazione a più fattori attraverso l'app Microsoft Authenticator, codice QR o chiave di sicurezza USB.

Nonostante il costo più elevato rispetto a soluzioni tradizionali, alcuni utenti enterprise hanno trovato Windows 365 Link utile per la rotazione rapida dei dipendenti tra diverse postazioni, mantenendo file e accessi sicuri nel cloud. Inoltre, semplifica la gestione del software e dell'hardware basati su cloud per i dipartimenti IT.

Windows 365 Link sarà disponibile da aprile 2025, ma è possibile richiedere di partecipare al programma di anteprima se si risiede in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Giappone, Australia o Nuova Zelanda. Microsoft consiglia agli utenti interessati di contattare il proprio team Microsoft per unirsi al programma entro il 15 dicembre.