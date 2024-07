Ecco come sarà Intel Panther Lake: fino a 16 core e grafica Xe3

Nuove indiscrezioni hanno portato alla luce dettagli sui processori Intel Panther Lake di futura generazione, previsti per la seconda metà del 2025. I chip includeranno nuove architetture, sia per i core che per la grafica, che dovrebbe passare a Celestial, nome in codice di Xe3.

I processori Panther Lake verranno prodotto con il processo Intel 18A, ma finora non erano emersi particolari dettagli riguardo le specifiche. Grazie a nuove indiscrezioni sappiamo però come saranno Panther Lake-H e Panther Lake-U, versioni rispettivamente di fascia alta e a basso consumo dei futuri chip Intel.

La gamma Panther Lake-U sarà equipaggiata con 4 P-Core, 4 LP E-Core, 4 core grafici Xe3 e avrà un TDP di 15 W, con un PL2 di 28-30W.

Panther Lake-H avrà invece 16 core, suddivisi in 8 E-Core Darkmont, 4 P-Core Cougar Cove e 4 LP E-Core, dai 4 ai 12 core grafici Xe3 Celestial e un TDP di 25W (con un PL2 di 45W). Questi processori sarebbero destinati a sistemi di fascia medio-alta, come ad esempio i portatili con grafica dedicata.

Questi chip avranno un die di circa 274,2mm², più grande di quello di Meteor Lake, e sarà composto da cinque tile: una Compute Tile da 114,3 mm², una Platform Controller Tile da 49 mm² e una Graphic Tile da 54,7 mm². Le altre due saranno "passive", ossia utilizzate unicamente per dare una forma rettangolare al chip.

Ci vorrà ancora un po' prima di avere informazioni ufficiali sulla gamma Panther Lake: prima è il turno di Lunar Lake, che verrà lanciato sul mercato nel corso dei prossimi mesi, verosimilmente durante l'autunno. È probabile che si inizierà a parlare di Panther Lake solamente dal CES di Las Vegas di gennaio 2025 in poi, ma nel frattempo ci saranno sicuramente molte indiscrezioni che, seppur in via non ufficiale, ci forniranno sempre più indizi sulla futura gamma di processori.