iPhone 17 Air compare in foto: è sottilissimo!

La silhouette dell'iPhone 17 Air inizia a prendere forma: le ultime immagini trapelate mostrano un dispositivo che potrebbe ridefinire il concetto di smartphone ultrasottile nel panorama tecnologico di oggi. Il confronto visivo con l'attuale iPhone 16 Pro Max rivela una differenza di spessore talmente pronunciata da far sembrare quest'ultimo quasi massiccio, nonostante i suoi già contenuti 8,25 millimetri di spessore. Secondo quanto emerge dalle immagini condivise in rete dal noto leaker Majin Bu, Apple starebbe lavorando a un dispositivo che potrebbe raggiungere dimensioni quasi dimezzate rispetto al modello attuale, spingendosi verso la soglia dei 5 millimetri.

La sfida dell'ultrasottile: Apple pronta a battere nuovi record?

Le immagini che stanno facendo il giro del web sembrano estratte da un video, suggerendo che ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane. Con uno spessore stimato intorno ai 5,5 millimetri, l'iPhone 17 Air si posizionerebbe in vantaggio rispetto a concorrenti come il Samsung Galaxy S25 Edge (circa 5,8 mm) e persino il concept phone Tecno Spark Slim presentato al MWC 2025 (5,75 mm).

Pochissimi smartphone nella storia hanno mai sfondato la barriera dei 5 millimetri di spessore, e probabilmente nemmeno Apple riuscirà a infrangere questo record. Tuttavia, anche attestandosi sui 5,5 mm, l'azienda di Cupertino potrebbe comunque rivendicare il titolo di "smartphone più sottile al mondo" - un claim perfettamente in linea con la retorica marketing tipica di Apple.

Design rinnovato e dettagli che emergono

Le immagini rivelano anche un significativo cambiamento nel modulo fotocamera, che sembra ispirarsi fortemente al design a visiera introdotto da Google con la serie Pixel 6. Il tasto Azione appare posizionato sopra i controlli del volume, mantenendo la stessa disposizione dei modelli più spessi della gamma. Non risulta invece visibile il Camera Control, ma potrebbe semplicemente essere nascosto dalla mano di chi regge il dispositivo nel mockup.

Majin Bu / X

È importante precisare che le immagini in circolazione mostrano verosimilmente un prototipo creato sulla base di informazioni trapelate riguardanti design e dimensioni, e non dovrebbero essere considerate come rappresentative del design definitivo. La strategia di Apple di puntare su un modello ultraleggero potrebbe rappresentare un tentativo di differenziazione in un mercato sempre più saturo di dispositivi dalle caratteristiche simili.

Quando vedremo il nuovo iPhone ultra-sottile

Seguendo la tradizionale tabella di marcia di Apple, possiamo aspettarci che l'iPhone 17 Air venga presentato verso la fine dell'anno insieme al resto della serie iPhone 17. Questa tempistica consentirebbe all'azienda di perfezionare ulteriormente sia il design che le caratteristiche tecniche di quello che potrebbe diventare uno dei modelli più distintivi della sua offerta.

Se le anticipazioni si rivelassero accurate, l'iPhone 17 Air potrebbe segnare un importante punto di svolta per Apple, rispondendo alla domanda di dispositivi sempre più sottili senza compromettere prestazioni e funzionalità. La sfida ingegneristica dietro un dispositivo di questo tipo riguarda principalmente la gestione termica e l'autonomia della batteria, due aspetti critici che tipicamente richiedono spazio fisico all'interno dello chassis.