Quanto è veloce la RX 9070 XT? Parecchio, secondo le prime ...

NVIDIA e Broadcom testano Intel 18A: il risultato sarà cruc...

NVIDIA lavora alla RTX 5050, novità anche per RTX 5060 Ti

Le specifiche delle due schede non fanno certo gridare al miracolo: delusione in vista per chi aspettava le nuove GPU di fascia bassa?