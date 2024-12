Endorfy Navis F280, elegante e concreto | Test & Recensione

L’Endorfy Navis F280 è un dissipatore a liquido all-in-one progettato per utenti che cercano prestazioni solide, un design minimalista e un prezzo competitivo. Disponibile a circa 99 euro, rappresenta un’opzione interessante per chi desidera un sistema di raffreddamento efficace e con un’estetica sobria e pulita, anche se è presente una versione con LED ARGB, che costa qualche euro in più.

Design, caratteristiche e installazione

Il design del Navis F280 si distingue per il suo aspetto completamente nero, ideale per configurazioni con un'estetica "stealth", che vogliono passare inosservate. Il radiatore è in alluminio, una scelta comune nei dispositivi di questa fascia, e offre una buona densità, che si traduce in buone prestazioni ed efficienza termica. Per essere davvero efficace, però, ha bisogno di ventole in grado di generare una buona pressione statica.

Le ventole fornite appartengono alla serie Fluctus da 140 mm, note per il loro ampio intervallo operativo che spazia da 250 a 1800 RPM. Questo permette una regolazione ottimale, adattandosi sia a condizioni di massimo carico che a un funzionamento silenzioso. Inoltre, le ventole includono un sistema di collegamento in serie e i classici gommini sugli angoli per ridurre le vibrazioni e migliorare la stabilità operativa. Nonostante la mancanza di dati ufficiali sul flusso d’aria (CFM), la qualità delle ventole garantisce prestazioni di alto livello per la maggior parte degli utenti.

La pompa è dotata di una base in rame leggermente convessa, per un migliore contatto con la CPU. Utilizza un’alimentazione tramite connettore SATA, mentre il controllo avviene tramite un connettore PWM. La sua progettazione prevede una disposizione pratica dei cavi che non limita la mobilità dei raccordi girevoli, ma il logo Endorfy non può essere ruotato: questo significa che se doveste montare il dissipatore “a testa in giù”, rimarrete con il loco capovolto.

Sul fronte estetico, l’assenza di illuminazione ARGB può essere vista come un pregio per gli appassionati di design minimalista, ma potrebbe non soddisfare chi preferisce configurazioni con elementi personalizzabili e luminosi. Come già detto, esiste anche una versione con LED, disponibile su Amazon a un prezzo di poco superiore.

Uno degli aspetti più apprezzabili del Navis F280 è la semplicità dell’installazione. La pompa include una staffa di montaggio integrata, eliminando la necessità di sostituire il bracket in base al socket, e offre compatibilità con una vasta gamma di piattaforme, incluse le più recenti Intel LGA1851 e AMD AM5. I tubi, lunghi 380 mm, sono leggermente più corti rispetto alla media, ma sufficienti per la maggior parte dei case di dimensioni standard.

Prestazioni

In termini di prestazioni, il Navis F280 si comporta molto bene: nei test sulla nostra piattaforma di prova con AMD Ryzen 7 7800X3D ha mostrato sempre capacità di raffreddamento di alto livello, sia con le ventole a pieno regime che in modalità silenziosa.

Vi lasciamo una tabella qui sotto con alcuni dati numerici dei test che abbiamo effettuato, per darvi un’idea delle temperature raggiunte. In generale, anche con i carichi di lavoro più impegnativi il Navis F280 riesce a tenere sotto controllo bene la CPU, che non arriva mai a livello di temperatura critici.

Benchmark Temperatura di picco Temperatura media Cinebench R24 loop (10 minuti) 78,4°C 76,3°C PCMark 10 81,9°C 53,2°C Cyberpunk 2077 75°C 70°C

L’aggiunta di ulteriori ventole Fluctus in configurazione push-pull offre ulteriori margini di miglioramento delle prestazioni, con una riduzione delle temperature fino a 4°C su AMD; potete valutarla, ma considerate che, oltre ad aumentare i costi, dovrete anche avere spazio a sufficienza nel case per poterla installare.

Verdetto

L’Endorfy Navis F280 è un’ottima scelta per chi vuole un sistema di raffreddamento affidabile e dalle buone prestazioni, che permette di scegliere tra un design sobrio e uno più “alla moda”, con illuminazione ARGB sulla pompa e sulle ventole. Riesce a tenere sotto controllo bene le temperature e anche se con le ventole a pieno regime è un po’ rumoroso, vi basterà giocare con delle cuffie addosso per non sentirlo.

Peccato non poter ruotare il logo sulla pompa e i tubi un po’ corti che rendono difficile installarlo nei case più grandi, ma a parte questo, siamo di fronte a un prodotto molto concreto che punta sulle prestazioni e riesce a convincere: per questo, gli conferiamo il nostro Award.