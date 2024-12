Endorfy Thock, meccanica completa per giocare | Test & Recensione

Parliamo spesso di tastiere meccaniche dedicate al gaming, con connettività wireless e dimensioni anche molto contenute, che sacrificano intere file di tasti per lasciare quanto più spazio possibile al mouse. Ma ci sono moltissimi utenti che sono alla ricerca di una tastiera meccanica molto più semplice, con formato 100% e connettività cablata. Oggi parliamo della Endorfy Thock, già analizzata nelle versioni Compact e 75%, entrambe wireless.

L’Endorfy Thock si presenta come una soluzione meccanica full-size, quindi completa di tastierino numerico. Offre layout italiano ed è equipaggiata in questa versione con switch Kailh red, ma è disponibile anche con switch brown o blue (solo con layout internazionale). A differenza delle altre versioni provate in precedenza, qui il PCB non è hotswap, quindi non potrete cambiare liberamente gli switch: dovrete tenervi quelli di fabbrica.

Pur trattandosi di una 100% le dimensioni sono abbastanza contenute: la tastiera è larga 44,5 cm e profonda 14 cm, mentre l’altezza va da 4,25 a 5,55 cm, a seconda di come vengono regolati i piedini. Sono disponibili infatti due inclinazioni diverse, che permettono di trovare più facilmente la posizione ideale.

Tra gli accessori della Endorfy Thock troviamo unicamente quello per rimuovere i keycap, che vi tornerà molto utile per pulirla più facilmente, specialmente dopo varie settimane d’uso. A parte è possibile acquistare anche un poggiapolsi in memory foam, morbido e ben imbottito, che migliora di parecchio il comfort. È magnetico, (i magneti da attaccare alla tastiera sono inclusi nel poggiapolsi), quindi si attacca/stacca facilmente e una volta in posizione rimane saldamente al suo posto.

I keycap sono in ABS, meno pregiati dei PBT che troviamo su modelli di fascia più alta, ma comunque di buona qualità. Nel lungo periodo potrebbero diventare lucidi, ma nel caso in cui dovesse accadere e doveste darvi fastidio, potrete sostituirli con una spesa relativamente contenuta (trovate set di keycap a poche decine euro anche su Amazon).

Non manca la retroilluminazione RGB, che permette di personalizzare la tastiera secondo i propri gusti. Si possono anche registrare macro, che tornano utili in diversi scenari, ed è presente un potenziometro, per regolare facilmente il volume. Ogni aspetto della tastiera può essere gestito direttamente dal software di Endorfy, scaricabile dalla pagina prodotto della tastiera; non è ancora al livello di quello dei brand più blasonati, ma fa il suo dovere.

Caratteristiche tecniche a parte, la Endorfy Thock è solida e robusta, nonostante la struttura completamente in plastica, non scricchiola né flette nemmeno durante un uso intenso. I gommini nella parte inferiore la tengono salda sulla scrivania, evitando di muoverla accidentalmente nelle azioni di gioco più frenetiche.

L’esperienza di scrittura è buona, così come quella in gioco, dove la tecnologia N-Key Rollover assicura un input preciso dei tasti premuti. Anche dopo qualche ora d’uso non si sente la fatica, cosa che accade invece con altre tastiere meccaniche, senza dubbio un plus per il modello di Endorfy.

Il feedback dei tasti è buono, in linea con le aspettative che si hanno con prodotti di questa fascia, così come quello sonoro. Siamo lontani dalla fascia premium, tutti i tasti restituiscono un suono abbastanza vuoto e quando si preme la barra spaziatrice si sente il tintinnio degli stabilizzatori.

Con un prezzo di circa 70 euro, la Endorfy Thock si posiziona come una buona opzione per chi vuole una tastiera meccanica completa, affidabile e funzionale. La mancanza di un PCB hot swap limita le possibilità di personalizzazione, e anche se da un lato è comprensibile visto il prezzo, esistono alternative che lo offrono. Allo stesso modo, un accessorio come il poggiapolsi avrebbe potuto fare la differenza, se fosse stato incluso in confezione.

Quello delle tastiere custom è un mercato dove sempre più brand propongono modelli caratterizzati da un ottimo rapporto qualità / prezzo, che entrano in competizione diretta con questo e altre versioni delle tastiere Endorfy; l’azienda polacca dovrà senza dubbio darsi da fare per rimanere competitiva, continuando a lavorare per offrire prodotti di qualità al giusto prezzo.