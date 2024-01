Esiste una versione Windows 11 che occupa solo 100MB, ecco a cosa dovete rinunciare

Le versioni compresse di Windows 11 non sono una novità, tuttavia lo sviluppatore NTDEV ha superato se stesso, riducendo il sistema operativo a una modalità di solo testo. Il risultato? Un'immagine ISO con uno spazio occupato ridotto di soli 100 MB, probabilmente la versione più snella di Windows 11 mai creata.

Nonostante la modalità testuale limiti molte funzionalità rispetto all'interfaccia grafica standard di Windows 11, quello che stupisce è che NTDEV è riuscito a rendere funzionante questo sistema operativo anche dopo aver eliminato completamente l'interfaccia grafica e le applicazioni native di Windows 11. Dopo l'installazione, tutte le directory di Windows 11 occupano appena 1,91 GB, a fronte dei considerevoli 64 GB richiesti dalla versione standard.

Tuttavia, NTDEV evidenzia alcune limitazioni di questa versione "solo testo" di Windows 11. Nonostante l'eliminazione dell'interfaccia grafica e di molte funzioni, il sistema operativo risulta piuttosto lento. Malgrado ciò, il developer dimostra cosa sia possibile ottenere quando si comprende a fondo il funzionamento del sistema operativo, permettendo di eliminare elementi superflui e farlo comunque funzionare in modo efficiente. Il video pubblicato mostra NTDEV eseguire "mininit.exe" da Windows 10 in modalità MS-DOS, e questa versione ridotta è chiamata "Min Wins".

Sebbene questa edizione "solo testo" di Windows 11 non sia disponibile al pubblico, tali esperimenti di successo forniscono preziose conoscenze pratiche per ottimizzare ulteriormente Windows 11 per il grande pubblico. NTDEV ha già annunciato che rilascerà un nuovo strumento Tiny 11 (o 12?) in seguito ai prossimi aggiornamenti importanti di Microsoft. Il tempo ci dirà quali ulteriori ottimizzazioni verranno apportate.