F1 2021, ecco come migliorano le prestazioni con il DLSS di NVIDIA

Uscito proprio oggi, F1 2021 è la nuova iterazione del gioco di corse basato su uno dei più popolari sport su quattro ruote al mondo: la Formula 1. Sviluppato da Codemasters e pubblicato da Electronic Arts, F1 2021 si è aggiudicato un ottimo 8.1 sulle nostre pagine e nella recensione abbiamo affermato che il titolo «resta caldamente consigliato a chi vuole vivere in tutte le sue sfaccettature l’esperienza della competizione più veloce e prestigiosa del pianeta».

Sebbene il prodotto sia disponibile anche per le maggiori console sul mercato, il gioco, come spesso accade, dà il meglio di sé su PC dove, nel caso possediate una scheda grafica della serie RTX di NVIDIA, potete contare sulla tecnologia DLSS, oltre agli effetti di Ray Tracing in tempo reale. Proprio a tal proposito, la compagnia californiana ha diffuso un comunicato stampa nel quale mostra quali sono i miglioramenti prestazionali ottenibili proprio con il DLSS, il quale permette di avere fino al 65% di FPS in più, garantendo una fluidità eccezionale (oltre ai 60fps) a 1440p, anche con gli effetti Ray Tracing attivi, a partire dalla GeForce RTX 3070. Ovviamente, modelli superiori, come la GeForce RTX 3080 e RTX 3090, possono fornire performance ottimali anche a risoluzione 4K.

Credit: NVIDIA

Come affermato dalla stessa NVIDIA, «il DLSS aumenta il frame rate generando, al contempo, immagini belle e nitide nei videogiochi. Questa tecnologia fornisce ai giocatori la possibilità di massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione in uscita».

NVIDIA ha anche recentemente raggiunto un importante traguardo inerente al suo servizio di cloud gaming GeForce NOW, il quale può contare ora sul supporto di oltre 1.000 giochi per PC, consentendo ai suoi abbonati di accedere ad una vastissima libreria di titoli provenienti sia da sviluppatori indipendenti che dai maggiori publisher dell’industria, come Square Enix, Deep Silver, Epic Games e altri ancora.