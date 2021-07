Fortnite: ecco la skin di Lebron James in tre varianti

Il prossimo aggiornamento di Fortnite darà ai giocatori una nuova attesissima Skin che farà la gioia dei fan dell’NBA. Dopo Neymar e una serie d Skin dedicate alle più importanti e storiche squadre di calcio e di basket, sta per aggiungersi al popolarissimo titolo Epic Games anche Lebron James. L’arrivo dell’icona del basket statunitense era già stato ventilato dai soliti dataminer, i quali quest’oggi ci mostrano per la prima volta le fattezze della nuova Skin e delle varianti presto in arrivo.

Qualche istante fa i dataminer hanno pubblicato alcune immagini che mostrano la versione virtuale di Lebron James che debutterà in Fortnite con l’avvento del prossimo aggiornamento. Come possiamo vedere, lo stile classico del titolo Epic Games si sposa benissimo con i tratti del cestista americano, con alcuni dettagli che si rifanno alla carriera dell’atleta e ad alcuni recentissimi trascorsi che esulano anche dal mondo sportivo.

Le skin di Lebron James che sono state mostrate dai dataminer hanno anche ben tre varianti: una con spallacci e corona d’oro, una dal vestiario decisamente più casual ed infine quella che farà più piacere agli appassionati, ovvero la versione di James con la divisa della Tune Squad, la squadra in cui milita il cestista nel nuovo film Space Jam A New Legacy. Di quest’ultima versione erano emersi anche alcuni indizi nei giorni scorsi, e ora sembra che sia tutto confermato.

Con l’arrivo di Lebron James, Fortnite si popola nuovamente con un importante figura popolare. In passato abbiamo visto altri atleti sportivi ma non solo, sono apparsi nell’isola del battle royale anche personaggi provenienti dal mondo delle serie TV, dal cinema e anche da altri universi videoludici più disparati e fumetti.