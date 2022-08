Se non vedete l’ora di aggiornare la scheda video del vostro PC, allora preparatevi agli acquisti perché diversi e-commerce stanno proponendo una serie di scheda video Nvidia a prezzi che sembravano impossibili fino a poco tempo fa, consentendovi finalmente di acquistare l’hardware che avete sempre desiderato installare nel PC senza sovrapprezzi enormi.

Le proposte sono molto vantaggiose anche perché, come detto, provengono da svariati e-commerce, pertanto avrete ottime probabilità di accaparrarvi una delle schede video più ambite. Come se non bastasse, troverete a prezzi vantaggiosi anche PC pre-assemblati, ottimi per chi vuole acquistare un computer pronto all’uso e che monti al suo interno già componenti compatibili con le varie architetture.

Come avrete intuito, le protagoniste saranno le GeForce RTX, che faranno la gioia sia dei videogiocatori sia per chi necessita, in generale, di tanta potenza grafica. Le offerte coinvolgono i modelli custom di alcuni dei produttori più noti come MSI, Zotac, Gigabyte e Asus. Avrete quindi l’occasione di acquistare non solo schede video potentissime già di fabbrica, ma addirittura modelli a cui sono state aumentate le varie frequenze di clock, oltre a presentare un sistema di raffreddamento ancora più efficiente rispetto a quello progettato inizialmente da Nvidia.

In base alla disponibilità dei vari store, potrete acquistare le RTX 3070 e le RTX 3080, entrambe in versione liscia o nella variante più potente “TI”. Vale la pena segnalare anche la presenza di una RTX 3090TI e di una RTX 3050, perfette rispettivamente per chi vuole puntare alla massima risoluzione e dettagli anche nei prossimi anni e per chi si accontenta di giocare in Full HD.

Insomma, le proposte sono tante e tutte molto interessanti, motivo per cui vi lasciamo in calce la lista prodotti completa con i rispettivi e-commerce. Ovviamente non indugiate troppo perché, anche se non sappiamo quanto sia grande lo stock, le scorte andranno a esaurirsi rapidamente.

